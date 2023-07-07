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痛到笑不出來怎麼辦？山下智久曝別斷掉一習慣

記者陳建嘉／台北報導
山下智久(左)、新木優子日前到台灣出席「SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你」電影見面會。(本報資料照)
山下智久(左)、新木優子日前到台灣出席「SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你」電影見面會。(本報資料照)

日本男神山下智久、新木優子日前到台灣宣傳電影「SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你」，出席記者會、見面會等活動，更抽空接受媒體聯訪，由於山下智久外型帥氣，是許多男生心中典範，許多人自封「台北山下智久」、「陽明山下智久」等，被問及此事，山下智久開心直呼「真的好榮幸」。

山下智久得知自己是「帥哥」、「男神」的代名詞，直呼不可思議，「這也讓我知道原來我也有很多男性粉絲，接下來我也會更加努力帶給大家好作品！」

在電影裡有句重要台詞「痛苦的話就笑吧」，被問到現實生活中兩人遇到低潮時如何排解？山下智久表示，「不順的時候，或者無緣由地心情鬱卒，比較笑不出來，我會讓自己養成健身的習慣，流點汗，盡量不要讓自己的習慣斷掉，保持情緒的健康。」新木優子則說自己性格較壓抑，但會提醒自己什麼時候快到臨界點，「感覺快要忍不住時，就會跟朋友出去吃飯聊聊天，或者跟狗一起玩，不要忍到臨界點，主動調整身心健康。」

被問到拍戲時，有沒有覺得對方最迷人的時候，新木優子開心表示：「確實他一直都很帥。」並認為山下智久帥氣的一場戲，就是男方在演到為了保護作品而努力對抗出版社時的精神，山下智久則稱讚新木優子也非常美，尤其是努力練習鋼琴的戲，「小響很認真練鋼琴，想要彈真治聽，這樣的一面讓我覺得很可愛、很漂亮，還有小響說還想幫真治做更多事、還有很多事情還沒為他付出，這部分我覺得很感動！」

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