舒華遇粉絲借錢回「燒給你」 遭中國網友砲轟：沒禮貌

舒華時常已嗆辣風格回覆粉絲留言，遭中國大陸網友炎上。(取材自舒華Instagram)

南韓 女團(G)IDLE最近在舉辦巡迴演唱會，台灣成員葉舒華一句在Instagram上回應網友的留言卻意外引發熱議，甚至還遭中國大陸網友砲轟「沒素質」。

舒華常在留言區與粉絲互動，近日有一粉絲留言「借錢」，舒華回覆「燒給你」。(取材自舒華Instagram)

舒華時常在Instagram上與網友互動，近日有網友問說「舒華我沒錢了可以借我嗎」，她則回應：「燒給你」，而這段對話截圖更在微博 上瘋傳，甚至登上微博熱搜榜。此外，還有粉絲留言說：「明天約幾點」，她回：「終點」；被問：「瀏海是故意不剪齊的嗎」她則反問：「想學？」

舒華常在留言區與粉絲互動。(取材自舒華Instagram)

舒華與網友互動的留言被貼到中國大陸微博公審，許多網友紛紛砲轟舒華身為公眾人物這樣回粉絲話不妥，「沒素質當有趣，很沒品」、「朋友開玩笑可以理解，但如果我的偶像跟我這樣說，我應該會難過」、「這就是低情商」、「是個正常人都不會這樣回，很沒禮貌」；但也有人出面替舒華說話，「感覺就像朋友間開玩笑，粉絲也沒不開心，為何其他人都在破防還趁機踩一踩」、「大家都挺沒素質的，道德是用來約束自己的」、「她是發在ins的，發給台灣的粉絲看，兩岸文化差異不同，大陸沒必要上崗上線吧」、「這姐走的一直是這個風格」。