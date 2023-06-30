宋智孝被批態度散漫 網轟退出「Running Man」

宋智孝在「Running Man」中的表現被指態度散漫。（取材自Instagram）

韓星宋智孝是韓國節目「Running Man」的元老班底之一，就連在海外的人氣都相當高。可是最近她多次因節目中的散漫態度引起觀眾不滿，甚至日前一集播出後更激起網民怒火，紛紛要求宋智孝下車。

香港 01報導，宋智孝已非首次被批在「Running Man」上的表現猶如騙錢，早前已有觀眾指出她近五年都非常不活躍，沒有積極參與遊戲外就連話也不多，每次都要靠其他主持點名才有鏡頭。而且觀眾將她與劉在錫、金鍾國和Haha等主持比較，加上有另一女主持全昭旻做對比，批評宋智孝行程相對不繁忙，但卻是表現最疲憊的一人，認為她的表現不值一星期高達1000萬韓元（約7580美元）的酬勞。

之前的一集播出後，宋智孝的表現再一次惹來觀眾不滿。有網民發文講到新一集中，一眾主持落力完成各個遊戲，僅宋智孝經常獨自在狀況外，亦沒有主動加入大家的對話。鏡頭轉到品嘗冷麵的畫面時，宋智孝更是一句話也沒有說過，只是在一旁賣笑，質疑她已失去基本的熱誠。另外有網民提出雖然宋智孝向來話不算多，但以前仍會完成所有關卡，甚至獲得了「Ace智孝」的稱號，現在卻表現得毫不積極，憤怒要求她下車。