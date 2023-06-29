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「魷魚遊戲2」誰加盟 任時完、姜河那助陣

記者梅衍儂​​／綜合報導​
「魷魚遊戲」第2季最終演員左起崔勝鉉、李陣郁、元志安、朴珪瑛、康愛心、李大衛、曹柔理、盧載沅。（圖：Netflix提供）
「魷魚遊戲」第2季最終演員左起崔勝鉉、李陣郁、元志安、朴珪瑛、康愛心、李大衛、曹柔理、盧載沅。（圖：Netflix提供）

Netflix韓劇「魷魚遊戲」人氣夯，第2季演員名單引發外界好奇，日前傳出人氣男星任時完將參與演出，而今演員名單全數出爐，除了第一季的李政宰、李炳憲，還加入任時完、姜河那、以及T.O.P崔勝鉉和李陣郁及曾經是人氣女團IZ*ONE成員的曹柔理。

Netflix29日宣布「魷魚遊戲」第2季的所有演員陣容，自6月初在「Tudum：全球影迷盛會」公開第一批演員陣容後，全球粉絲的期待情緒持續高漲。新一季所有演員名單包括李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成焄、曹柔理、魏嘏雋、梁東根、康愛心、李大衛、李陣郁、崔勝鉉、盧載沅、元志安與孔劉。

演員這周也與製作團隊進行了首次讀本會議，並於年底開拍，除了新秀與資深演員，第1季獲得艾美獎的導演黃東赫也一起回歸。此次新陣容個個經驗豐富，朴珪瑛曾在Netflix影集「Sweet Home」第1季和第2季擔任「尹智秀」一角，近期也將在即將上映的「絕世網紅」中擔任主角；康愛心在南韓聲望高，以戲劇和音樂劇演員著名，曾在「Move to Heaven：我是遺物整理師」參演。

此外，李大衛先前就和黃東赫合作過電影「南漢山城」中的演出，並在該片認識李政宰，這次3人再度合作，可望擦出更多火花。「D.P：逃兵追緝令」的元志安、「Missing Yoon」盧載沅，也都有傑出表現。

Netflix 魷魚遊戲 艾美獎

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