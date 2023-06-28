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入圍青龍系列大獎 宋慧喬、秀智再爭視后

娛樂新聞組╱綜合報導
「黑暗榮耀」宋慧喬。(圖：Netflix提供)
「黑暗榮耀」宋慧喬。(圖：Netflix提供)

青龍獎是南韓三大電影獎之一，去年專門針對OTT串流平台，開設「青龍系列大獎」（青龍電視劇大賞），今年邁入第二屆，入圍名單出爐，以「財閥家的小兒子」奪下百想視帝的李星民，再以Disney+「舊案尋兇」入圍最佳男主角；曾在今年百想共同角逐視后的宋慧喬與秀智，也將再一次上演爭奪戰。

綜合媒體報導，在本屆青龍系列大獎中，「黑暗榮耀」入圍最佳電視劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳女子新人獎等五個獎項，堪稱最大贏家；劇中演活惡女「朴涎鎮」、獲得百想最佳女配角的林智妍，也再度入圍該獎項。

在「黑暗榮耀」向校園暴力加害者復仇的宋慧喬，將與「安娜」秀智、「天外謎蹤」全汝彬、「爭鋒相辯」鄭麗媛、「離別的食譜」金瑞亨爭視后。

入圍視帝的分別是「身價」陳善圭、「毒梟聖徒」河正宇、「真劍勝負」D.O、「賭命為王」崔岷植及「絕命案中案」李聖旻，五男星勢均力敵，其中「身價」與「絕命案中案」將推出第二季，勝算或高一線。

入圍最佳男配角有「黑暗榮耀」朴成勳、「身價」張栗、「毒梟聖徒」趙宇鎮、「安娜」金準韓及「賭命為王」李東輝。最佳女配角則是「黑暗榮耀」林智妍、「誘餌」李伊利雅、「安娜」鄭恩彩、「賭命為王」金姝怜及「絕命案中案」景收真之爭。

今年男新人獎競爭激烈，入圍者皆是新晉男神，包括「放學後的戰爭活動」金基海及文相敏，還有「Island」車銀優、「弱美男英雄」朴志訓及「Cheer Up」裴仁爀；入圍女新人則包括「第三人稱復仇」辛睿恩、「黑暗榮耀」車珠英、「放學後的戰爭活動」權恩彬、「Cheer Up」韓智賢及「Hit the Spot」Hani。

「安娜」秀智。(取材自微博)
「安娜」秀智。(取材自微博)

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