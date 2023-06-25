廣末涼子老公竟是恐怖暴力男 受害者遭他虐打傷勢曝光

Candle JUNE黑歷史連環爆。（取材自Instagram）

日女星廣末涼子和蠟燭藝術家Candle JUNE婚姻觸礁，Candle JUNE無預警召開記者會披露自責心情，如今卻爆出他根本是恐怖暴力男，出軌偷吃還毆打小三的情人。

受害者向「週刊女性」爆料，他從24歲加入Candle JUNE旗下，到30歲自立門戶，36歲兩人成為合作伙伴，相識超過10年。他還與公司女同事共結連理，婚禮上Candle JUNE和廣末涼子都有出席祝福。

好景不常，爆料者後來與公司新來的女職員有一腿，被太太得知後，太太跑去找老闆Candle JUNE告狀。Candle JUNE大怒，把爆料男叫到工作坊裡痛毆，露出如黑道般的嘴臉辱罵他「竟敢動我的女人」 ，還要把他的臉推向火源。該男只能不停道歉，最後被Candle JUNE把他頭髮剃成四不像，帶著一身傷勢離開。

Candle JUNE下手不輕，被害者光養傷就花了兩個月，期間還得忍受Candle JUNE的威脅訊息，證實他先前聽聞其他同事遭Candle JUNE毆打、剃頭都不是空穴來風。他後來離了正宮迎娶小三，感嘆現任妻子個性不擅拒絕，才被Candle JUNE盯上，連想離職都遲遲不被同意。除了爆料，他也推測廣末涼子處境可能與妻子雷同，才導致離不了婚。