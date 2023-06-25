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太妍攻蛋飆高音 當眾道歉沒唱好 「畢竟我是人」

記者李姿瑩／綜合報導
太妍賣力表演，卻自責唱得不夠好。（記者王聰賢／攝影）
太妍賣力表演，卻自責唱得不夠好。（記者王聰賢／攝影）

少女時代的隊長太妍日前在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，她選在端午連假登台，上萬張票券一票難求，主辦單位特地擠出180張視線不良區，引發粉絲夜排搶購。但太妍則對自己表現並不滿意，最後自責地在台上道歉。

太妍對台北小巨蛋非常熟悉，一開口就直呼「好久沒來了」。她開心告訴粉絲：「好想念你們喔！真的好久不見了對吧？」望著小巨蛋裡座無虛席，她讚嘆道：「這裡我來過很多次，這次看還是覺得很漂亮耶！」

她邊說邊用手揉眼睛，突然向粉絲訴苦：「我眼睛好像跑進去東西了，到底進去了什麼我也不知道，拿不出來，可能是火焰特效的粉塵。」看著粉絲一臉擔心，太妍趕緊用中文補充「沒關係沒關係」，並繼續用中文感謝粉絲選擇跟她共度連假。

對太妍來說，盡力表演就是對粉絲最好的回饋。她一連飆唱「INVU」、「Can't Control Myself」等24首夯歌，中場坦言對台灣粉絲拿手的排字應援有所期待，因此這次看到「距離很遠但是心很近」、「我們的愛始終如一」等字樣變換，讓她忍不住稱讚：「你們真的愛很大。」

她最後演唱經典代表作「Fine」、「I」，一連串的高音讓她的嗓音逼近臨界點。太妍最後主動道歉：「我剛剛唱得不太好，我有點難過，我也想跟機器一樣唱得很完美，但畢竟我是人，對不起。」

太妍形容自己像是學生，想給父母看到成績進步，但現在拿出的成績表現卻是退步。她透露原先對歌單的安排有點猶豫，但她尊重團隊，只是沒想到大家都表現得很好，「只有我表現得不好，讓大家看到不太好的狀態，真的不好意思。」她承諾未來會繼續努力，謝謝粉絲們總是包容她的不完美。

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