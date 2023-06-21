朴敘俊愛上百萬網紅 粉絲哀號失戀了

朴敘俊和xooos沒有刻意隱瞞戀情。（取材自微博）

南韓 人氣男星朴敘俊因身材高大、帥氣顏值深受粉絲喜愛，日前他被爆出和百萬網紅xooos戀愛中，而且已經到了融入彼此的交友圈，也不避諱和朋友一起合照。對此，朴敘俊的經紀公司回應韓媒：「難以確認演員的私生活。」被解讀為默認戀情。

韓媒報導，xooos在YouTube上擁有154萬訂閱數，亮眼的外型不輸給女藝人，過去曾有演員資歷。她被翻出和Jennie也是好友，上個月曾在Instagram公開與Jennie的合照，展現她在演藝圈的人脈。正巧Jennie的男友V和朴敘俊是麻吉，xooos和Jennie也被網友戲稱可組大嫂團。

感情生活向來神祕的朴敘俊，和xooos沒有刻意隱瞞戀情，網友很快就找到他們彼此生活圈重疊，甚至同框大合照也被找出瘋傳。但女粉絲們不大能接受朴敘俊愛上網紅，相關留言一片哀嚎和唱衰，彷彿是自己失戀。

網紅xooo在網路上有150萬追蹤者，外型亮眼。（取材自Instagram）

一名業界人士向「JTBC」爆料稱「朴敘俊與xooos正在熱戀中，兩人是經由摯友介紹相識」，報導內容還指出，雙方私下就跟普通情侶一樣，擁有共同興趣、一起運動，享受著平凡的約會行程，日前韓網論壇上甚至出現了兩人與朋友的合照。

朴敘俊於2012年透過「夢想起飛2」出道，代表作品包含「三流之路」、「金秘書為何那樣」、「梨泰院Class」等等，更參演了即將上映的漫威電影 「驚奇隊長2」（The Marvels），綜藝方面則活躍在「尹食堂」、「尹STAY」、「瑞鎮家」中，深受全球影迷喜愛。