婚外情逆轉…夫也偷吃 廣末涼子「三重不倫」

日本女星廣末涼子夫婦檔爆「三重不倫」。（取材自微博）

日本 女星廣末涼子「雙重不倫」米其林一星主廚鳥羽周作，事件延燒過了一周，案情似乎有了重大逆轉。目前日網瘋傳廣末涼子老公井筒順（Candle JUNE ，因入贅改姓廣末）也有外遇，而且對象還不只一人，於是整起事件演變成了「三重不倫」。

鏡週刊報導，根據專門搶先爆料時事的日本推特 帳號「@takigare3」指出，其實廣末涼子的老公多年來也有婚外情，而且還帶著該名女性前往東北賑災活動；據報，該女原本從事「夜晚」工作，後來取得了美甲師的資格，賑災時她也有發揮其專長。

於是另一方面，該女也就如此跟著廣末涼子老公，在日本東北地區各地不倫；等到交往多年後，由於廣末涼子的老公已經移情別戀，就因此與美甲師分手了。換個角度看來，廣末涼子老公自己本身也是「複數不倫」。

此外，同個推特帳號再爆，廣末涼子相關的不倫資料，尤其那「交換日記」般的情書，也是他老公爆給《週刊文春》曝光；不僅如此，加上廣末涼子老公早已雇了複數的私家偵探積極「抓猴」，種種行徑乍看似對妻子執念頗深，但也有推測應是為了巨額的贍養費進而搶先出招。

廣末涼子曾被封為「20世紀最末美少女」，婚前情史豐富的她，兩段婚姻都帶球嫁。