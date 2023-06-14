雙重不倫 廣末涼子改口認了出軌

廣末涼子（左）和鳥羽周作3月認識後打得火熱，大搞「雙重不倫」。(取材自推特)

42歲日本 女星廣末涼子和已婚名廚鳥羽周作兩人「雙重不倫」，被拍到先後進飯店，雙方先是否認搞不倫，風波延燒一周，14日兩人雙雙認了出軌。

綜合媒體報導，廣末經紀公司對她祭出無限期活動停止處分，暫停所有演藝工作。現在老公、日本知名蠟燭藝術家井筒順也要和她劃清界線。

日前井筒順在出席福島縣的311大地震 復興活動時，主動對外道歉。 日媒觀察他說話的口吻、語氣、音量，三個孩子也隨爸爸在活動上露面，推測接下來井筒順可能已經做好和廣末涼子宣戰的準備，兩人要爭奪親權、監護權、撫養權等後續權益。所以井筒順才會在介紹19歲的大兒子時，有意無意提到「大兒子現在會幫忙照顧小朋友，真的很辛苦」。而他口中的小孩，正是他和廣末涼子再婚後，生下的一雙兒女。

廣末涼子鬧出不倫風波後，她代言的麒麟啤酒、日本和裝皆已下架廣告，原本這周要開拍的電影 臨時喊卡，以及她打著三寶媽名號連載的雜誌專欄都表示在討論是否要繼續任用，加上她的藝術家老公日前公開表示要做個了結，廣末涼子不得不緊急認錯止血。

廣末涼子在Instagram貼出謝罪聲明，表示讓鳥羽的家人受到傷害，感到非常抱歉，她也親自向三個小孩說對不起，他們都理解這個不成熟的母親。鳥羽周作則在推特PO出謝罪聲明，承認自己說謊。