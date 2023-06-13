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廣末涼子改口認不倫 「報導是事實」宣布無限期停工

廣末涼子急改口原因曝光 週刊爆「更多不倫內幕」

記者梅衍儂／即時報導
廣末涼子（左）和鳥羽周作外遇。圖／摘自推特
廣末涼子（左）和鳥羽周作外遇。圖／摘自推特

日本女星廣末涼子和名廚鳥羽周作被拍到開房間，2人都有家室，這段「雙不倫」讓外界議論紛紛，

雙方在消息爆發之初一度否認，今（14）廣末涼子卻以親筆信坦言出軌為真，鳥羽周作也承認說謊，事情急轉直下原因為何？可能和日媒預告今將公開不倫全內幕有關。

日媒「週刊文春」上周報導廣末涼子上月16日前往鳥羽周作經營的餐廳，2人互動親密，本月3日周刊再度直擊廣末涼子和鳥語周作在飯店密會，她晚上9點半辦理入住，接著他也住進該飯店，廣末涼子隔天凌晨3點後拉著大行李箱離開，鳥羽周作則與另一名男子於早上9點半退房，他的朋友爆料，指為了掩人耳目，鳥羽周作每次和廣末涼子約會都會帶著男同事掩人耳目。

不過，報導出來的隔天，廣末涼子的經紀公司聲明就被覺得詭異，因為聲明中並未否認報導內容，而是表明「已對廣末涼子提出嚴厲警告」。週刊文春預告今天將刊出全部內幕，廣末涼子一早就發出道歉認錯聲明，而鳥羽周作也發聲明坦言自己扯謊，「由於我的輕率行為對社會造成了困擾，我深感抱歉，一開始報導出來時我說了謊，我說沒有不倫，因為我當下接到不認識的電話，對方問了報導相關的問題，我回答了與事實不符的答案，這是我脆弱、狡猾的一面，我深深反省。」

他表示：「我想從零開始對待烹飪，我思考自己在這個世界上能有什麼貢獻，結果還是只有烹飪。我將努力去一點一點地重新贏回失去的信任。」鳥羽周作的知名度和人氣都很高，手上有電視節目，今年4月還參與紀錄片演出，並和大型連鎖餐廳及便利店推出聯名產品，如今爆發醜聞，他手上的工作可能會全部丟失。

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