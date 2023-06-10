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傳Jennie加盟漫威 化身冰雪英雄Luna Snow

記者陳建嘉／綜合報導
傳Jennie將演出「Team Agents of Atlas」，化身冰雪英雄「Luna Snow」。(取材自推特)
傳Jennie將演出「Team Agents of Atlas」，化身冰雪英雄「Luna Snow」。(取材自推特)

南韓女團BLACKPINK成員Jennie近期首闖好萊塢，演出美劇「偶像漩渦」(The Idol)，在劇中的大尺度性感熱舞，仍引起網友激烈討論。韓媒「Dispatch Dipe」爆料，Jennie有望接替金秀賢（女）、馬東石以及朴敘俊，加入漫威宇宙化身全新超級英雄，不過Jennie所屬的YG娛樂與漫威皆未證實。

報導指出，Jennie可能演出漫威影集「Team Agents of Atlas」，化身冰雪英雄「Luna Snow」，該角色是一名南韓偶像，擅長操控冰雪能力，該角色最早於2018年首見於手機遊戲「漫威未來之戰」，「Luna Snow」雖是近年才正式登場，但卻是非常受到注目的角色，多次保護自已的歌迷與邪惡的組織對戰。

Jennie先在「偶像漩渦」展現流利英文，同樣也是音樂偶像，與該角色的契合度相當高，許多南韓網友認為「偶像漩渦」僅播一集，就在全球網路掀起熱烈迴響，若能加入漫威，可望為雙方拉抬聲量。

BLACKPINK雖仍在全球持續舉辦巡迴演唱，不過四人各自都有事業發展，Jisoo、Lisa及Rosé頻頻出席各大時尚精品活動，Jennie也專心宣傳「偶像漩渦」，不過Jisoo早在2021年就主演Disney+韓劇「雪降花」，Jennie受訪時就透露有先向Jisoo請教表演的訣竅，Jennie更開心表示她去年在洛杉磯拍戲時，其他三位成員不時就會打電話過來問候，讓她備感窩心。

BLACKPINK成員Jisoo(左起)、Jennie、Lisa以及Rosé各自...
BLACKPINK成員Jisoo(左起)、Jennie、Lisa以及Rosé各自擁有高人氣。(取材自Instagram)

漫威 南韓 BLACKPINK

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