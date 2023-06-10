傳Jennie加盟漫威 化身冰雪英雄Luna Snow

傳Jennie將演出「Team Agents of Atlas」，化身冰雪英雄「Luna Snow」。(取材自推特)

南韓 女團BLACKPINK 成員Jennie近期首闖好萊塢，演出美劇「偶像漩渦」(The Idol)，在劇中的大尺度性感熱舞，仍引起網友激烈討論。韓媒「Dispatch Dipe」爆料，Jennie有望接替金秀賢（女）、馬東石以及朴敘俊，加入漫威 宇宙化身全新超級英雄，不過Jennie所屬的YG娛樂與漫威皆未證實。

報導指出，Jennie可能演出漫威影集「Team Agents of Atlas」，化身冰雪英雄「Luna Snow」，該角色是一名南韓偶像，擅長操控冰雪能力，該角色最早於2018年首見於手機遊戲「漫威未來之戰」，「Luna Snow」雖是近年才正式登場，但卻是非常受到注目的角色，多次保護自已的歌迷與邪惡的組織對戰。

Jennie先在「偶像漩渦」展現流利英文，同樣也是音樂偶像，與該角色的契合度相當高，許多南韓網友認為「偶像漩渦」僅播一集，就在全球網路掀起熱烈迴響，若能加入漫威，可望為雙方拉抬聲量。