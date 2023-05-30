串流平台捧紅韓劇 全球觀眾也對華語、日語片需求高漲

Netflix自製「魷魚遊戲」一度高居該平台全球非英語電視劇排行榜榜首。(美聯社)

Netflix 影集「魷魚遊戲」大受歡迎，以及電影 「夢想之地」和「媽的多重宇宙」締造叫好又叫座的佳績，已帶動全球觀眾對亞洲語言電影和電視節目的需求。

CNBC報導，這樣的需求很大部分是因為美國觀眾比以往更容易看到全球各地的內容，管道也很多元，像是Netflix、華納兄弟 Discovery 推出的Max 等主要串流媒體服務，還有專注於亞洲娛樂的Rakuten Viki。

串流媒體服務的內容已琳瑯滿目，不少媒體公司為了維持獲利，紛紛實施削減成本的措施，但對亞洲尤其是南韓內容的投資依舊不減。

據資訊服務商Parrot Analytics統計，今年第1季亞洲語言內容占全球需求的比率已達25％，2020年同期僅占15％。

Parrot娛樂業策略師Brandon Katz指出，儘管此類內容供應超過需求，但供需的差距正在縮小。亞洲語言類別的供應比需求多4.7％，而2020年第1季的差距為9.8％。

Katz指出，Netflix熱門韓劇 「殭屍校園」和「黑暗榮耀」收視率很高，「可見繼2022年後，韓劇續有穩步進展」。

這些韓劇加上「魷魚遊戲」和「非常律師禹英禑」輪番站上Netflix全球非英語電視劇排行榜的前十名，「魷魚遊戲」還一度高居第一。2020年以來，全球對韓劇的需求有增無減，供應量也綽綽有餘。

Netflix只是大趨勢的一環，製播的熱門韓劇，加上「夢想之地」和「媽的多重宇宙」熱門亞裔美國人電影，在奧斯卡獎大放異彩，也讓其他串流媒體平台受益，進一步打開美國觀眾對亞洲電影和電視節目的胃口。

日本電商巨頭樂天旗下的媒體服務Rakuten Viki 近幾年亞洲語言內容大幅成長。該公司表示，2022年全球註冊用戶數成長27％，Viki同年對內容投資也增加17%。雖然觀眾主要還是喜歡看韓劇，但日語、華語節目的收視率也增加了。