BLACKPINK社群發文用詞引發中國網友不滿。(取材自微博)

BLACKPINK 連日新聞不斷,29日又因社群 發文衝上熱搜。原來官方在澳門 場演出後發文「We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week. Thank you for all the heartfelt support. We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs🖤💖」,讓中國粉絲群起震怒,留言嗆聲「寫Chinese很難嗎」。

中國粉絲不滿BLACKPINK發文特地以Macanese指稱澳門人,認為這詞有分化和崇洋嫌疑,因為當中除了指澳門人,還有在地葡萄牙人後裔。現在中國網友把這則發文放大檢視,直指BLACKPINK有意分化中國,頓時網路上一片斥責,觸碰到敏感政治情結。

另外,貼文下也有不同聲音的網友留言,「踩中小粉紅玻璃心啦」、「這又沒什麼」。