金宣虎抵台向粉絲揮手 親切如「洪班長」上身

韓星金宣虎日前搭機抵台，親切向粉絲揮手。（記者黃仲明／攝影）

韓星金宣虎27日將在台北舉辦見面會，日前他從南韓飛抵桃園機場，他一身「睡衣style」襯衫現身商務通關，一見到現場等待的媒體和粉絲即大方揮手致意，相當親切。他一年多前爆發與前女友的墮胎 風波形象重創，近來他努力揮別腥聞，重返海外市場試水溫。

金宣虎2021年與申敏兒合作戲劇「海岸村恰恰恰」暴紅，他在劇中「洪班長」的暖男形象深植人心，人氣高峰之際，卻遭前女友爆料他始亂終棄還逼墮胎，雖然韓媒Dispatch調查後為他平反，直指前女友才謊話連篇，但他仍丟掉主持棒、代言等工作。

去年他積極復出，從舞台劇 一步一步重新站穩腳跟，他的「1,2,3,Smile」巡迴見面會去年12月從首爾起跑，他在舞台上哽咽念手寫信，感謝粉絲支持。這陣子漸漸找回人氣，主演的首部電影「貴公子」下月將在台上映。

金宣虎抵台步出候機室時一見到粉絲及媒體立刻揮手致意，雖然戴著口罩 ，但臉上笑意藏不住，現場有少數粉絲等候，他也一一向她們打招呼，並親手接下禮物，搭乘電動車離開時還揮手道別直至看不見人影，非常有誠意。首度赴台的他，一下機就直奔鼎泰豐，今也將舉辦記者會和台灣媒體相見歡，見面會門票已售罄。