傑尼斯前成員志賀泰伸 控創辦人性侵40次

志賀泰伸控訴曾被喜多川性侵。（取材自推特）

日本 傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川的性侵 案逐漸檯面化，證人也越來越多，現任社長藤島茱莉景子日前出面道歉，等於承認此事。而最近又有新證人，就是在1990年代紅極一時的團體「忍者」成員志賀泰伸，他控訴遭強尼喜多川性侵高達40次，而這也是首位從傑尼斯出道的藝人出面作證。

志賀泰伸1984年加入傑尼斯，上了兩次課就被強尼喜多川邀請到宿舍，當時他對性侵一無所知，住宿的第一晚就被侵犯。「他來到我身邊，我以為他要一起睡，結果開始摸我，一開始像是按摩，後來就把手伸到我內褲裡，然後脫掉。」志賀泰伸說，強尼喜多川的臉被被子遮住，看不清楚表情，從頭到尾都沒有說話，而年僅15歲的志賀泰伸只好假裝睡覺，強尼喜多川逞欲後就離開房間。

性侵一直持續到他18歲，「大約有30到40次，每次見到喜多川都覺得很煩、連說話都很煩，我就開始遠離宿舍。」他精神上受到衝擊，出現進食障礙，體重一度只有42公斤，後來他離開演藝圈當上班族，但當年的事還是偶爾影響到他的身心，「有時候會突然情緒低落，我有去看醫生、吃藥，但反反覆覆，還是會想起來。」

志賀泰伸對於藤島茱莉景子聲稱一直以來都不知情一事，強烈譴責：「妳說謊，妳怎麼可能不知道？」他因看不下去她說謊，決定挺身而出，希望能帶給其他受害者和正在請願的粉絲們一點力量。對於志賀泰伸的指控，日媒「週刊文春」求證傑尼斯事務所，目前尚未收到回覆。