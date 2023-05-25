關不到10小時獲釋被潑水 劉亞仁怒瞪對方

劉亞仁走出警察局時被潑水。（取材自微博）

韓星劉亞仁2月爆出涉嫌濫用俗稱牛奶針的異丙酚，以及吸食大麻 、古柯鹼、K他命等毒品，經過4個月調查，他日前現身首爾中央地方法院接受審訊，經過1個半小時的訊問，檢方認為他有消滅證據、逃亡之嫌，向法官建請羈押，他當場被戴上手銬帶走。然而近午夜12點，法官駁回檢方的羈押聲請，劉亞仁當即釋放，更戲劇化的是，他走出法院時，竟被不明人士潑水，他氣得怒瞪對方，隨即被人拉走。

劉亞仁被檢方指控2020年開始吸毒，南韓食藥局更發現他在2021年使用異丙酚超過73次，總用量超過4400毫升，警方則認為他用藥至少有100次，他的尿檢結果中，大麻、古柯鹼、K他命都呈現陽性反應。日前他出席羈押庭，面對記者詢問是否承認吸毒，他直言：「承認大部分（嫌疑）。」而他的藝術家男友也被指控是共犯，對於是否企圖協助男友逃亡，他則否認到底。

他結束羈押庭步出法院時，被警調人員一左一右架著、戴上手銬，樣子相當狼狽，他的男友也一併被羈押，有媒體問他是否感到後悔，他表示：「很後悔。」不過，羈押不到10小時就被釋放，原因是法官駁回檢方的羈押聲請，而根據的理由是他的犯罪行為已經有充足的證據、他的居住地穩定且沒有類似犯罪紀錄，以及難以確定他有銷毀證據或是逃跑的疑慮。

劉亞仁離開麻浦警察 局拘留室時，大批媒體蜂擁上來，問他羈押遭駁回有何看法，他表示：「尊重法院判決。」並說：「之後的程序中我將會誠實以告。」隨後就準備上車，在一片混亂中，有不明人士拿著咖啡 寶特瓶朝他砸去，裡面的液體噴灑出來，他的西裝被弄濕，劉亞仁朝對方瞪了一眼，身邊的人趕緊將他拉走，未釀成更多爭執。