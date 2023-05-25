劉亞仁關不到10小時被放 遭人潑水抗議 他狠瞪模樣曝光

劉亞仁日前結束偵訊後神情憔悴。(取材自微博)

韓星劉亞仁2月爆出涉嫌濫用俗稱牛奶針的異丙酚，以及吸食大麻 、古柯鹼、K他命等毒品 ，經過4個月調查，他24日現身首爾中央地方法院接受審訊，經過1個半小時的訊問，檢方認為他有消滅證據、逃亡之嫌，向法官建請羈押，他當場被戴上手銬帶走。然而昨晚近午夜12時，法官駁回檢方的羈押聲請，劉亞仁當即釋放，更戲劇化的是，他走出法院時，竟被不明人士潑水，他氣得怒瞪對方，隨即被人拉走。而警檢認為劉亞仁一再說謊、供詞反覆，考慮將再次聲請羈押。

劉亞仁被檢方指控2020年開始吸毒，南韓 食藥局更發現他在2021年使用異丙酚超過73次，總用量超過4400毫升，警方則認為他用藥至少有100次，他的尿檢結果中，大麻、古柯鹼、K他命都呈現陽性反應。昨南韓時間上午11時他出席羈押庭，面對記者詢問是否承認吸毒，他直言：「承認大部分（嫌疑）。」而他的藝術家男友也被指控是共犯，對於是否企圖協助男友逃亡，他則否認到底。

昨午他結束羈押庭步出法院時，被警調人員一左一右架著、戴上手銬，樣子相當狼狽，他的男友也一併被羈押，有媒體問他是否感到後悔，他表示：「很後悔。」不過，羈押不到10小時，他於昨晚11時30左右遭釋放，原因是法官駁回檢方的羈押聲請，而根據的理由是他的犯罪行為已經有充足的證據、他的居住地穩定且沒有類似犯罪紀錄，以及難以確定他有銷毀證據或是逃跑的疑慮。

然而，這些理由難以說服大眾，讓網友議論紛紛，認為根本不合理。根據韓媒JTBC報導，劉亞仁先前接受調查時，謊報居住地誤導警方辦案，一開始警方去他提供的首爾龍山區漢南洞地址搜查未果，查清他真正的住所在首爾龍山區梨泰院洞後再搜，果然發現毒品犯罪證據。

其次，劉亞仁昨在審訊中翻供，先前他在警方調查中陳述自己是獨自吸食大麻，但昨天他改口是與多人一起吸食。如此反覆，加上先前企圖誤導警方，檢方認為他有必要羈押，以免有時間湮滅證據，沒想到昨深夜竟遭駁回，韓媒指出，檢方將可能再次提出羈押聲請。

劉亞仁離開麻浦警察局拘留室時，大批媒體蜂擁上來，問他羈押遭駁回有何看法，他表示：「尊重法院判決。」並說：「之後的程序中我將會誠實以告。」隨後就準備上車，在一片混亂中，有不明人士拿著咖啡寶特瓶朝他砸去，裡面的液體噴灑出來，他的西裝被弄濕，劉亞仁朝對方瞪了一眼，身邊的人趕緊將他拉走，未釀成更多爭執。