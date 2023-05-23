韓星金泰梨想找「免費英文翻譯」被罵翻 網酸：演戲費要不要捐贈

金泰梨因想找免費影片翻譯被罵翻。(取材自my daily)

韓星金泰梨以韓劇「二十五，二十一」人氣竄升，然而近日她徵求自己影片的英文翻譯，竟不打算支付薪水，引發網友抨擊，她的經紀公司趕緊出面道歉，試圖平息外界怒火。

33歲的金泰梨昨（22）在自己的社群 上發文，表示要以「捐獻」的形式，找尋能免費為她的YouTube 影片製作英文字幕的人，她表示看道自己的YouTube留言，發現有許多其他國家的粉絲，「我就在想有什麼方法能夠讓大家都看到母語字幕，於是就想到了這個方法。」想尋找有在看她影片的「隱藏翻譯高手」，「我想募集為YouTube影片翻譯外文字幕的人，這個項目為『才能捐贈』。」並附上報名連結。

她剛po出沒多久就引發網友討論，認為此舉非常不妥，根本是在找免費勞工 ，還有人直指「那你演的戲要不要也捐贈一下」，眼見事情越燒越烈，金泰梨隨後就把相關po文刪除。

沉澱一夜，金泰梨的經紀公司今（23）出面道歉，解釋金泰梨是應廣大國外粉絲的要求，才想說找人來翻譯影片字幕，且金泰梨的YouTube頻道沒有任何收益，所以才會想要以「才能捐獻」的形式尋找翻譯，對於引發爭議，金泰梨與公司都非常抱歉。