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李俊昊字醜被嫌導演急喊快擦掉

記者陳慧貞／綜合報導​
李俊昊為角色控制飲食，聲稱一天只吃一餐。（圖：八大電視提供）
李俊昊為角色控制飲食，聲稱一天只吃一餐。（圖：八大電視提供）

2PM成員李俊昊與申鉉彬、劉在明等人主演律政劇「自白」，劇中，他飾演為了救出被判死刑的父親而成為一名律師，劇名為「自白」，在受訪時，他向粉絲坦承：「為了讓身形更接近律師角色，盡最大努力打造乾瘦身材，一天都只吃一餐」但緊接著，他卻大吐實情：「訪問的前一晚明明吃了一份炸雞，到拍攝現場時還是向工作人員謊稱只吃一頓飯，真的很抱歉」。

申鉉彬在「自白」中與李俊昊是親近好友。（圖：八大電視提供）
申鉉彬在「自白」中與李俊昊是親近好友。（圖：八大電視提供）

該劇故事緣起於「一事不再理」、「自白」的兩個法律概念，講述因心臟病長年住院的李俊昊，在獲得心臟移植手術成功後，卻面臨父親成為殺人犯的打擊，為此他努力成為律師，為父親當年案件找回真相，卻在不經意間發現巨大的幕後黑手。

劇中申鉉彬飾演李俊昊超過十年的親近朋友，拍攝過程兩人私下的好交情也表露無遺，一場對手戲，提到戲中爸爸種的盆栽，她問：「植物好看嗎？」李俊昊竟調皮直言：「不好看」，立刻讓申鉉彬忍不住笑場。

不僅演員們對戲互動充滿樂趣，連導演也會帶動拍戲現場輕鬆的氛圍，有一場李俊昊要在白板寫上案情分析，卻遭導演毫不留情說：「這個字體快點擦掉。」令全場笑翻。但李俊昊不甘示弱持續練習，發現並不容易後便決定放棄，想不到下一秒導演竟告訴他，還是會從寫字開始拍攝，讓他得繼續努力調整字體，直到最後發現字跡無法在短時間內修正，導演忍不住開口說：「太勉強了。」再次惹得全場捧腹大笑。

韓團2PM成員李俊昊(右)、劉在明在「自白」中聯手找出幕後黑手。（圖：八大電視提...
韓團2PM成員李俊昊(右)、劉在明在「自白」中聯手找出幕後黑手。（圖：八大電視提供）

導演 手術 心臟病

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