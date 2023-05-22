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「愛人竟是罪人」 家庭劇上演虐戀

記者陳慧貞／綜合報導
楊秉烈(右)與南尚智首次合作，讚對方熱情又會逗他開心。（圖：東森提供）
楊秉烈(右)與南尚智首次合作，讚對方熱情又會逗他開心。（圖：東森提供）

韓星南尚智、楊秉烈、李時剛、車敏智主演家庭劇「加油，我的人生」，該劇講述一位突然失去至親，又在前大嫂狠心遺棄孩子、被迫撫養姪兒的善良女子，在歷盡艱辛後，最終獲得幸福人生的故事；南尚智與楊秉烈首次合作，劇中兩人初遇是冤家，後來女方卻發現「愛人竟是罪人」，為這場虐戀投下變數。

南尚智過往大多演出配角角色，這回在「加油，我的人生」首次擔綱女主角，南尚智飾演的徐冬熙，自小由奶奶撫養長大，夢想是成為服裝設計師，一場突來的意外迫使她放棄夢想，領養姪兒成為單親媽媽，在鄰居和家人的幫助下，照顧孩子長大。

南尚智回憶：「第一次試鏡那天正好是我的生日，我在想會不會是命運的安排，那天導演還請我喝咖啡，心情超好。」戲裡，南尚智飾演的「徐冬熙」，因一場突如其來的意外，在未結婚生子的情況下，成了獨力撫養哥哥孩子的單親媽媽，她表示：「做姪子的媽媽是我從沒想過，甚至間接經歷過的事，我在拍攝前以『徐冬熙』的身分寫日記，思考如何透過演戲的方式去表現她的心境，她努力開拓自己的生活並做出勇敢的決定，讓我印象深刻」。

楊秉烈2015年以電影「西部戰線」出道，憑著「衣袖紅鑲邊」、「紳士與小姐」為觀眾熟知，在「加油，我的人生」中首度演出男主角，有別於過去溫順角色形象，這回特別展現堅毅又有男子氣概的一面，提到和南尚智合作，他自稱生性害羞，「是她主動靠近我，她很熱情又會對我開玩笑，讓我從第一場戲就能很舒服地拍攝， 化學反應很好」。

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