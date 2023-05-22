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李昇基登台開唱 放棄蜜月拚事業

記者李姿瑩／綜合報導
李昇基誠懇說明自己舉辦演唱會的動機。（記者李政龍／攝影）
李昇基誠懇說明自己舉辦演唱會的動機。（記者李政龍／攝影）

韓星李昇基婚後首度舉辦巡迴演唱會，日前來到台北開唱。雖然活動比預計時間晚了15分鐘開始，但全場2000名粉絲熱情不減，一看到李昇基現身，立刻報以如雷掌聲，還有人當場掉下眼淚。

36歲的李昇基去年年底爆出前東家的拆帳糾紛，今年娶回美嬌娘李多寅。他正值新婚燕爾，卻放棄蜜月旅行，決定回歸歌手本業，透過演唱會與各國喜愛他的粉絲們見面。此舉立刻成為對他人氣的最大考驗，尤其是票房銷量和銷售速度都被放大檢視，頗有今非昔比之感。

李昇基對此也了然於心，他以一身全白造型服裝登場，展現白馬王子的魅力。他有備而來，一開口就用全中文問候粉絲：「大家好，台北。哇！好久不見，我是李昇基，我來台北很開心。我想你們了，你們想我了嗎？謝謝，謝謝。」

李昇基感性說明來意，解釋舉辦演唱會的原因。「這次重啟歌手事業的第二篇章，過去半年我身邊發生很多事情，過程中我決定用演唱會的形式，重新尋找身為歌手的定位。大家喜歡演唱會還是見面會呢？」

看到台下粉絲高喊更愛見面會，李昇基忍不住大笑，繼續誠懇傳達心意。「未來我也想演唱中文版的影視主題曲，希望在台灣的電影、戲劇，可以有演唱的機會。」

為了拉近與台灣粉絲之間的距離，李昇基特別用中文算出「4」，承諾下次不會相隔4年才來，一定會常常造訪寶島。為了未來有更多交流，他決定要回去好好惡補中文，「畢竟以前我高中第二外語還是選修中文，回去要看書好好學一下了。」

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