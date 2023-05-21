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傑尼斯性醜聞案 大師兄東山紀之謝罪 承諾改革

娛樂新聞組╱綜合報導
東山紀之為傑尼斯性侵事件首發聲。 (取材自推特)
東山紀之為傑尼斯性侵事件首發聲。 (取材自推特)

已故的傑尼斯事務所的創辦人強尼喜多川，長期性侵旗下小傑尼斯少男，在英國BBC製作新聞專題影片報導後，這個長期被日本媒體無視的醜聞，終於大爆發！逼得現任社長藤島景子茱莉出面錄製影片道歉，而公司資歷最深的藝人東山紀之，也在新聞節目發聲道歉。

56歲的東山紀之在日本晨間新聞節目「SundayLIVE!!」中，當報導到有關社長藤島景子茱莉道歉新聞後，他隨即也針對此事件首度發聲，「有關這件事，我想應該由年紀最長的我第一個來開口比較好，後輩們都在全力等著我，感謝他們的體諒。」

對於造成未成年者受到傷害，公司也已在研擬不再發生相關事件的對策，接著更提到未來「傑尼斯」這個公司名稱是否還要存在下去，這些都會與外部人士一起討論，全面革新並透明化處理相關問題，最後東山紀之也鞠躬致歉，「今後為了讓大家安心為藝人應援，會盡力做到最完善」。

東山紀之1979年5月加入傑尼斯事務所，1982年與錦織一清和植草克秀組成少年隊，當時成日本當紅偶像，單飛後他在戲劇、主持、音樂方面都有不錯的成績，成為一個全方位的藝人。

日本 性侵 英國

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