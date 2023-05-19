坎城獲好評 「怪物」致敬坂本龍一

日本電影「怪物」在坎城影展首映後爆出驚人好評。（歐新社）

第76屆坎城影展 現正舉辦中，是枝裕和執導話題電影 「怪物」闖坎城影展主競賽，17日舉辦首映，他過往曾多次征戰坎城也曾多次得獎，新片首映後爆出超好評，觀眾起立鼓掌長達9分半鐘，是枝裕和也不停向眾多觀眾致謝，女主角安藤櫻也表示「如雷貫耳的掌聲讓我感到震撼，想將這一切深深烙印在記憶裡」。

是枝裕和先前執導「小偷家族」曾獲得坎城影展最大獎「金棕櫚獎」，去年前往南韓拍攝「嬰兒轉運站」也讓男主角宋康昊勇奪坎城影帝，此次故事以兩個小男孩為故事核心，因為一連串謊言造成意外悲劇。電影除了兩位透過海選而來的素人童星之外，另有安藤櫻、瑛太以及田中裕子共同飆戲，安藤櫻今年初因演出熱門日劇「重啟人生」，演藝事業再創高峰，此次演出也獲得激賞，有望角逐坎城影后。

坂本龍一配樂遺作獻給是枝裕和執導電影「怪物」。（路透）

電影並向今年3月甫病逝的配樂大師坂本龍一致敬，該片是他最後的配樂遺作，是枝裕和透露自己當初在拍一段湖邊夜戲，不知為何一直想到坂本龍一的鋼琴曲，所以即便坂本當時的身體已經很虛弱，仍以試探的方式寄信給他，表達想合作的意願，沒想到對方在看過故事之後立刻答應，「我有2、3首曲子的想法，如果你喜歡，請使用它」，讓是枝裕和對大師的藝術堅持，充滿敬意。