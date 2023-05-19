我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

坎城獲好評 「怪物」致敬坂本龍一

特約記者唐在揚、陳建嘉／綜合報導
日本電影「怪物」在坎城影展首映後爆出驚人好評。（歐新社）
日本電影「怪物」在坎城影展首映後爆出驚人好評。（歐新社）

第76屆坎城影展現正舉辦中，是枝裕和執導話題電影「怪物」闖坎城影展主競賽，17日舉辦首映，他過往曾多次征戰坎城也曾多次得獎，新片首映後爆出超好評，觀眾起立鼓掌長達9分半鐘，是枝裕和也不停向眾多觀眾致謝，女主角安藤櫻也表示「如雷貫耳的掌聲讓我感到震撼，想將這一切深深烙印在記憶裡」。

是枝裕和先前執導「小偷家族」曾獲得坎城影展最大獎「金棕櫚獎」，去年前往南韓拍攝「嬰兒轉運站」也讓男主角宋康昊勇奪坎城影帝，此次故事以兩個小男孩為故事核心，因為一連串謊言造成意外悲劇。電影除了兩位透過海選而來的素人童星之外，另有安藤櫻、瑛太以及田中裕子共同飆戲，安藤櫻今年初因演出熱門日劇「重啟人生」，演藝事業再創高峰，此次演出也獲得激賞，有望角逐坎城影后。

坂本龍一配樂遺作獻給是枝裕和執導電影「怪物」。（路透）
坂本龍一配樂遺作獻給是枝裕和執導電影「怪物」。（路透）

電影並向今年3月甫病逝的配樂大師坂本龍一致敬，該片是他最後的配樂遺作，是枝裕和透露自己當初在拍一段湖邊夜戲，不知為何一直想到坂本龍一的鋼琴曲，所以即便坂本當時的身體已經很虛弱，仍以試探的方式寄信給他，表達想合作的意願，沒想到對方在看過故事之後立刻答應，「我有2、3首曲子的想法，如果你喜歡，請使用它」，讓是枝裕和對大師的藝術堅持，充滿敬意。

此外，西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）前進美國拍攝西部同志片「奇怪的生活方式」（Strange Way of Life），同樣在當天首映，該片找來伊森霍克（Ethan Hawke）、「最後生還者」（The Last of Us）男主角佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）扮演同志牛仔，導演與伊森霍克也出席首映會，伊森受訪時直呼新鮮，「這是我第一次演同志，感覺很不一樣」，他在片中還與多年好友佩德羅有情慾戲。阿莫多瓦則提到，當年曾一度有望執導「斷背山」Brokeback Mountain，可惜最終沒機會實現，即便如此，他仍盛讚接棒的李安拍得非常好，並說「奇怪的生活方式」某方面來說是「斷背山」的續集，概念與「斷背山」相互連貫。

伊森霍克（左）與西班牙名導阿莫多瓦合作「奇怪的生活方式」，直呼新鮮。（美聯社）
伊森霍克（左）與西班牙名導阿莫多瓦合作「奇怪的生活方式」，直呼新鮮。（美聯社）

坎城影展 電影 同志

上一則

孫儷大熱天長衣長褲 挑戰高難度瑜伽 粉絲笑翻

下一則

電影「十年一品溫如言」橫掃5大獎 金掃帚獎14年來首見

延伸閱讀

她回來了…范冰冰再戰坎城 被發現這個秘密

她回來了…范冰冰再戰坎城 被發現這個秘密
張雨綺頸部帶花被笑「俗氣」未修圖法令紋也嚇到人

張雨綺頸部帶花被笑「俗氣」未修圖法令紋也嚇到人
強尼戴普拒認復出 嗆：我不需要好萊塢

強尼戴普拒認復出 嗆：我不需要好萊塢
是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受

是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受

熱門新聞

泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月溺斃。（取材自Instagram）

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

2023-05-11 18:08
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22
劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41
王祖賢教授佛門禮儀的影片，讓網友懷疑她有「修修臉」。圖／摘自YouTube

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

2023-05-13 16:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢