坎城獲好評 「怪物」致敬坂本龍一

日本電影「怪物」在坎城影展首映後爆出驚人好評。(歐新社)

第76屆坎城影展 現正舉辦中,是枝裕和執導話題電影 「怪物」闖坎城影展主競賽,17日舉辦首映,他過往曾多次征戰坎城也曾多次得獎,新片首映後爆出超好評,觀眾起立鼓掌長達9分半鐘,是枝裕和也不停向眾多觀眾致謝,女主角安藤櫻也表示「如雷貫耳的掌聲讓我感到震撼,想將這一切深深烙印在記憶裡」。

是枝裕和先前執導「小偷家族」曾獲得坎城影展最大獎「金棕櫚獎」,去年前往南韓拍攝「嬰兒轉運站」也讓男主角宋康昊勇奪坎城影帝,此次故事以兩個小男孩為故事核心,因為一連串謊言造成意外悲劇。電影除了兩位透過海選而來的素人童星之外,另有安藤櫻、瑛太以及田中裕子共同飆戲,安藤櫻今年初因演出熱門日劇「重啟人生」,演藝事業再創高峰,此次演出也獲得激賞,有望角逐坎城影后。

坂本龍一配樂遺作獻給是枝裕和執導電影「怪物」。(路透)

電影並向今年3月甫病逝的配樂大師坂本龍一致敬,該片是他最後的配樂遺作,是枝裕和透露自己當初在拍一段湖邊夜戲,不知為何一直想到坂本龍一的鋼琴曲,所以即便坂本當時的身體已經很虛弱,仍以試探的方式寄信給他,表達想合作的意願,沒想到對方在看過故事之後立刻答應,「我有2、3首曲子的想法,如果你喜歡,請使用它」,讓是枝裕和對大師的藝術堅持,充滿敬意。