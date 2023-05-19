日星市川猿之助輕生 被爆染疫前辦共浴派對

市川猿之助(左)被發現倒臥家中，他和堂哥香川照之(右)都爆性騷擾事件。(取材自Instagram)

曾演出日劇 「半澤直樹」的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，18日被發現和父母倒臥在東京目黑區的家中，三人緊急送醫後，父母搶救無效身亡，市川猿之助則生命跡象穩定。

根據日媒報導，市川猿之助的經紀人報警求助，表示「市川猿之助和其父母意識模糊」，救護人員到場發現市川的父母已經無意識，他本人送醫時還有意識，而母親已確認死亡，稍後他的父親、也是知名歌舞伎演員市川段四郎也身亡，享壽76歲。

日媒「現代BUSINESS」報導，市川猿之助在地下室的房間上吊輕生，身旁放著類似遺書的留言，但疑似繩子斷掉或他猶豫不決，他最後活下來，送醫時有意識，下午可以說話。父母親則是倒臥在二樓房間，身上無外傷，死因可能和藥物有關。

早市川猿之助自殺前，被媒體爆出涉嫌性騷擾 和濫用職權，內容是他喝醉後會對後輩和工作人員毛手毛腳，甚至強迫對方和他一起睡覺，他輕生原因可能和醜聞有關。另外，市川猿之助2021年7月以及隔年7月曾二度感染新冠肺炎 ，有知情人士爆料他第一次染疫前仍舉辦共浴派對，喝醉後邀情眾人一起洗澡、撫摸親吻他人，許多受害者害怕丟工作只能無奈接受。