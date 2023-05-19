我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

韓星南太鉉驗出冰毒反應 警申請拘捕令

娛樂新聞組／綜合報導
南太鉉和女友傳出毛髮驗出冰毒反應。（取材自韓媒newspim）
南太鉉和女友傳出毛髮驗出冰毒反應。（取材自韓媒newspim）

前WINNER成員，南韓歌手南太鉉與網紅女友徐敏在17日傳出毛髮檢驗驗出冰毒反應，而據韓媒「MBN」報導，首爾龍山警局因擔心兩人滅證，15日時申請了拘捕令。

南太鉉曾為男團WINNER成員，他於2016年11月退隊並與公司YG娛樂解約，隔年則以個人名義成立公司並開啟樂隊「South Club」的活動。去年8月，南太鉉女友徐敏在發文爆料「我們是毒蟲」、「南太鉉吸冰毒」、「櫃子裡有他用過的注射器」等，後又澄清只是吵架後的情緒性發言，引外界譁然。警方於同年9月收集兩人的毛髮，並要求立科學搜查研究院進行調查，結果顯示均驗出「冰毒陽性反應」。

俗稱冰毒的「甲基安非他命」（Methamphetamine） 其實是安非他命衍生物，是一種強力興奮劑，能刺激中樞神經活動。

今年3月，南太鉉則爆出酒後移車時撞壞計程車後照鏡，他認錯致歉，表示深刻反省。

而17日南太鉉再傳出與女友徐敏被驗出冰毒反應，韓媒報導，兩人18日出庭，面對媒體「你承認指控嗎？」南太鉉回說對不起，然後迅速走向法院。不久後徐敏在到場也稱「對不起」、「會誠實接受調查」，法院最快於下午決定是否拘留兩人。

南韓

上一則

坎城禮服挨批「老態」 紅樓夢女星：隨便說，我很喜歡

下一則

抱病上台 朴樹：站也要站在舞台上 樂隊2年多沒賺錢

延伸閱讀

超暖 宋智孝遭欠薪9億還幫照顧員工「付千萬醫藥費」

超暖 宋智孝遭欠薪9億還幫照顧員工「付千萬醫藥費」
被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累

被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累
只是想親親 女友害羞一推 德州男大生掉下船遭螺旋槳爆頭亡

只是想親親 女友害羞一推 德州男大生掉下船遭螺旋槳爆頭亡
躲2個月終露臉 涉毒韓星劉亞仁怕被捕「主動現身警局」

躲2個月終露臉 涉毒韓星劉亞仁怕被捕「主動現身警局」

熱門新聞

泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月溺斃。（取材自Instagram）

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

2023-05-11 18:08
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22
劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41
王祖賢教授佛門禮儀的影片，讓網友懷疑她有「修修臉」。圖／摘自YouTube

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

2023-05-13 16:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢