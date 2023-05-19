韓星南太鉉驗出冰毒反應 警申請拘捕令

南太鉉和女友傳出毛髮驗出冰毒反應。（取材自韓媒newspim）

前WINNER成員，南韓 歌手南太鉉與網紅女友徐敏在17日傳出毛髮檢驗驗出冰毒反應，而據韓媒「MBN」報導，首爾龍山警局因擔心兩人滅證，15日時申請了拘捕令。

南太鉉曾為男團WINNER成員，他於2016年11月退隊並與公司YG娛樂解約，隔年則以個人名義成立公司並開啟樂隊「South Club」的活動。去年8月，南太鉉女友徐敏在發文爆料「我們是毒蟲」、「南太鉉吸冰毒」、「櫃子裡有他用過的注射器」等，後又澄清只是吵架後的情緒性發言，引外界譁然。警方於同年9月收集兩人的毛髮，並要求立科學搜查研究院進行調查，結果顯示均驗出「冰毒陽性反應」。

俗稱冰毒的「甲基安非他命」（Methamphetamine） 其實是安非他命衍生物，是一種強力興奮劑，能刺激中樞神經活動。

今年3月，南太鉉則爆出酒後移車時撞壞計程車後照鏡，他認錯致歉，表示深刻反省。

而17日南太鉉再傳出與女友徐敏被驗出冰毒反應，韓媒報導，兩人18日出庭，面對媒體「你承認指控嗎？」南太鉉回說對不起，然後迅速走向法院。不久後徐敏在到場也稱「對不起」、「會誠實接受調查」，法院最快於下午決定是否拘留兩人。