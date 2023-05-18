醜聞報導衝擊？日本「超級歌舞伎」市川猿之助昏迷、父母雙亡

市川猿之助巧妙地「依照創新傳統」而開始從事新編歌舞伎的實驗，最知名的就是「超級歌舞伎」系列，將日本動漫畫作品改成歌舞伎版本、引入各種舞台特效。 （取材自「超級歌舞伎II航海王」）

「市川猿之助意識矇矓送醫，父母已證實身亡。」日本 人氣極高的歌舞伎明星——市川猿之助——在今天5月18日上午，與父母三人被發現倒臥在東京的自宅中，送醫後已證實76歲的父親市川段四郎、75歲的母親都已經身亡，猿之助目前仍在醫院救治中，目前無生命危險。新聞曝光後引發日本社會震驚，根據警方目前透露的調查線索，在家中發現了疑似為遺書的紙張，但確切內容與死因，還在調查當中。而就在事件發生同日稍早，日本的週刊媒體才又公開了指控市川猿之助性騷擾 和職場霸凌 的醜聞，是否與這次的昏迷死亡事件有關，尚待警方進一步的調查。

現年47歲的市川猿之助（本名：喜熨斗孝彦）是日本人氣極高的歌舞伎演員之一，父親是同為歌舞伎資深演員的市川段四郎，2012年正式繼承了猿之助的名號，成為「四代目市川猿之助」。而後期演藝生涯除了歌舞伎演出之外，更為社會大眾所知的，是陸續參演各種不同類型的電視劇演出，同時開創了「超級歌舞伎」（スーパー歌舞伎）系列，將日本的動漫畫作品如「航海王」、「鬼滅之刃」等改編成歌舞伎版，大獲好評。

近年最令觀眾印象深刻的，則是2020年演出知名的「半澤直樹」續集，市川猿之助以其魄力的表情和台詞演出，還成為當時日本社會的流行關鍵詞之一。

市川猿之助近期正在準備大型公演，今年5月預定在東京明治座演出，不過就在5月18日的上午10時20分左右，市川猿之助與父母三人，被發現倒臥在東京目黑區的自宅中，猿之助自己倒在地下一樓的房間內，父母則是倒臥在客廳。

送醫急救時，猿之助的意識矇矓，但是父母送醫後已證實身亡。父親是現年76歲的市川段四郎（本名：喜熨斗宏之）、母親現年75歲，同為歌舞伎界的資深前輩。

根據日本警方的初步調查，已發現在家中有一份「疑似為遺書」的紙張，截至日本時間下午2時30分，警方尚未公布相關內容，不排除是自殺事件，但細節仍待警方調查。

新聞曝光後旋即引發日本社會的震驚，同時也因為週刊雜誌「NEWS Post Seven」（NEWSポストセブン）在今天清晨7時，發出報導指控市川猿之助對員工性騷擾、職場霸凌，並且有受害者現身說法，重磅級醜聞報導的出現，也讓日本民眾懷疑，市川猿之助一家的昏迷死亡，是不是和報導有關？

週刊爆料的內容，引述了多位匿名的業界人士說法，包括猿之助身邊的工作人員、歌舞伎界的從業者、劇場舞台的幕後員工等，指控市川猿之助常利用其權勢，對周遭的弟子、工作人員有霸凌和騷擾的行為，包括強行索吻、不當的肢體觸摸、要求共浴等行為，對於弟子或部屬，也時常出言辱罵，也有人指稱市川猿之助將弟子們說成是「家畜」，種種惡劣行徑，都與他外在親切形象完全不同，倘若爆料內容屬實，市川猿之助的人氣形象可謂崩壞。

日本知名的歌舞伎世家，通常都有相當的社會地位，然而傳統藝能的演出同樣面臨觀眾流失的危機感，近十幾年來不斷有推陳出新、改革的風氣，或是如市川猿之助、市川海老藏（現在已襲名為十三代市川團十郎）等演員，時常跨界演出電視劇、廣告，發展為全方位的藝能明星。

日本歌舞伎父子檔：左一是十二代市川團十郎、兒子是右二的市川海老藏（後來已襲名成為十三代團十郎）。左二是四代目市川段四郎，兒子是右一的二代目市川亀治郎，也就是後來襲名為現在的四代目市川猿之助。（美聯社）

市川猿之助開創了「超級歌舞伎」（スーパー歌舞伎）系列，將日本的動漫畫作品如「航海王」、「鬼滅之刃」等改編成歌舞伎版，大獲好評。 （取材自松竹）

而且之中市川猿之助的角色又更為特別，在歌舞伎界有「猿之助象徵創新」的說法，繼承名號之後的四代目市川猿之助，也巧妙地「依照創新傳統」而開始從事新編歌舞伎的實驗，最知名的就是「超級歌舞伎」系列，將日本動漫畫作品改成歌舞伎版本、引入各種舞台特效，儘管曾受到傳統歌舞伎的質疑，但推出以來廣受社會好評，也讓市川猿之助的人氣不斷上升。

但創新的市川猿之助，生活場域卻仍是相對傳統的歌舞伎風格。在週刊的爆料指控中，認為市川猿之助依然貫徹歌舞伎嚴格的上下師從關係，職場內部有著嚴密的權力結構，但凡師父所言皆不可反駁——也因此才出現了職場權勢霸凌、他人任其擺布的問題。

無獨有偶的是，先前同樣是歌舞伎世家出身、市川猿之助的堂哥——香川照之——歌舞伎名為九代目市川中車，曾以各類日劇演出、以及參演「半澤直樹」而爆紅，還與市川猿之助在續集裡華麗競演，但香川照之也在不久前被爆出性騷擾醜聞，最終讓他道歉謝罪而暫時息影。未料香川事件後，接著被爆出問題的正是堂弟市川猿之助。

演藝公司松竹已在下午對外說明，市川猿之助沒有性命危險，還在醫院治療中。5月預定的「市川猿之助奮闘歌舞伎公演」系列全部取消。至於父母的死因、疑似遺書的內容，尚待警方進一步調查。

日本的歌舞伎依照流派、所屬的「屋號」來分類，也有專屬的「名跡」，例如市川猿之助是屬於澤瀉屋，另一個有名的市川團十郎則是成田屋，雖然都有「市川」的稱呼，但並非血緣關係、而是屬於不同藝風的世家。也因為有同姓的緣故，一般而言稱呼會連名帶姓、或是直接用「猿之助」、「段四郎」、「海老藏」等來稱呼，避免混淆，也區別風格。這些名稱，也同樣可以象徵特定的藝風，像是猿之助大膽創新、而團十郎以武藝荒事演出聞名，不同的屋號和世家，也都有各自傳承的技藝。