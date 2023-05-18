醜聞報導衝擊？日本「超級歌舞伎」市川猿之助昏迷、父母雙亡
「市川猿之助意識矇矓送醫，父母已證實身亡。」日本人氣極高的歌舞伎明星——市川猿之助——在今天5月18日上午，與父母三人被發現倒臥在東京的自宅中，送醫後已證實76歲的父親市川段四郎、75歲的母親都已經身亡，猿之助目前仍在醫院救治中，目前無生命危險。新聞曝光後引發日本社會震驚，根據警方目前透露的調查線索，在家中發現了疑似為遺書的紙張，但確切內容與死因，還在調查當中。而就在事件發生同日稍早，日本的週刊媒體才又公開了指控市川猿之助性騷擾和職場霸凌的醜聞，是否與這次的昏迷死亡事件有關，尚待警方進一步的調查。
現年47歲的市川猿之助（本名：喜熨斗孝彦）是日本人氣極高的歌舞伎演員之一，父親是同為歌舞伎資深演員的市川段四郎，2012年正式繼承了猿之助的名號，成為「四代目市川猿之助」。而後期演藝生涯除了歌舞伎演出之外，更為社會大眾所知的，是陸續參演各種不同類型的電視劇演出，同時開創了「超級歌舞伎」（スーパー歌舞伎）系列，將日本的動漫畫作品如「航海王」、「鬼滅之刃」等改編成歌舞伎版，大獲好評。
近年最令觀眾印象深刻的，則是2020年演出知名的「半澤直樹」續集，市川猿之助以其魄力的表情和台詞演出，還成為當時日本社會的流行關鍵詞之一。
市川猿之助近期正在準備大型公演，今年5月預定在東京明治座演出，不過就在5月18日的上午10時20分左右，市川猿之助與父母三人，被發現倒臥在東京目黑區的自宅中，猿之助自己倒在地下一樓的房間內，父母則是倒臥在客廳。
送醫急救時，猿之助的意識矇矓，但是父母送醫後已證實身亡。父親是現年76歲的市川段四郎（本名：喜熨斗宏之）、母親現年75歲，同為歌舞伎界的資深前輩。
根據日本警方的初步調查，已發現在家中有一份「疑似為遺書」的紙張，截至日本時間下午2時30分，警方尚未公布相關內容，不排除是自殺事件，但細節仍待警方調查。
新聞曝光後旋即引發日本社會的震驚，同時也因為週刊雜誌「NEWS Post Seven」（NEWSポストセブン）在今天清晨7時，發出報導指控市川猿之助對員工性騷擾、職場霸凌，並且有受害者現身說法，重磅級醜聞報導的出現，也讓日本民眾懷疑，市川猿之助一家的昏迷死亡，是不是和報導有關？
週刊爆料的內容，引述了多位匿名的業界人士說法，包括猿之助身邊的工作人員、歌舞伎界的從業者、劇場舞台的幕後員工等，指控市川猿之助常利用其權勢，對周遭的弟子、工作人員有霸凌和騷擾的行為，包括強行索吻、不當的肢體觸摸、要求共浴等行為，對於弟子或部屬，也時常出言辱罵，也有人指稱市川猿之助將弟子們說成是「家畜」，種種惡劣行徑，都與他外在親切形象完全不同，倘若爆料內容屬實，市川猿之助的人氣形象可謂崩壞。
日本知名的歌舞伎世家，通常都有相當的社會地位，然而傳統藝能的演出同樣面臨觀眾流失的危機感，近十幾年來不斷有推陳出新、改革的風氣，或是如市川猿之助、市川海老藏（現在已襲名為十三代市川團十郎）等演員，時常跨界演出電視劇、廣告，發展為全方位的藝能明星。
而且之中市川猿之助的角色又更為特別，在歌舞伎界有「猿之助象徵創新」的說法，繼承名號之後的四代目市川猿之助，也巧妙地「依照創新傳統」而開始從事新編歌舞伎的實驗，最知名的就是「超級歌舞伎」系列，將日本動漫畫作品改成歌舞伎版本、引入各種舞台特效，儘管曾受到傳統歌舞伎的質疑，但推出以來廣受社會好評，也讓市川猿之助的人氣不斷上升。
但創新的市川猿之助，生活場域卻仍是相對傳統的歌舞伎風格。在週刊的爆料指控中，認為市川猿之助依然貫徹歌舞伎嚴格的上下師從關係，職場內部有著嚴密的權力結構，但凡師父所言皆不可反駁——也因此才出現了職場權勢霸凌、他人任其擺布的問題。
無獨有偶的是，先前同樣是歌舞伎世家出身、市川猿之助的堂哥——香川照之——歌舞伎名為九代目市川中車，曾以各類日劇演出、以及參演「半澤直樹」而爆紅，還與市川猿之助在續集裡華麗競演，但香川照之也在不久前被爆出性騷擾醜聞，最終讓他道歉謝罪而暫時息影。未料香川事件後，接著被爆出問題的正是堂弟市川猿之助。
演藝公司松竹已在下午對外說明，市川猿之助沒有性命危險，還在醫院治療中。5月預定的「市川猿之助奮闘歌舞伎公演」系列全部取消。至於父母的死因、疑似遺書的內容，尚待警方進一步調查。
日本的歌舞伎依照流派、所屬的「屋號」來分類，也有專屬的「名跡」，例如市川猿之助是屬於澤瀉屋，另一個有名的市川團十郎則是成田屋，雖然都有「市川」的稱呼，但並非血緣關係、而是屬於不同藝風的世家。也因為有同姓的緣故，一般而言稱呼會連名帶姓、或是直接用「猿之助」、「段四郎」、「海老藏」等來稱呼，避免混淆，也區別風格。這些名稱，也同樣可以象徵特定的藝風，像是猿之助大膽創新、而團十郎以武藝荒事演出聞名，不同的屋號和世家，也都有各自傳承的技藝。
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