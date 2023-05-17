Jennie、V巴黎約會遭直擊 牽手散步影片曝光

法國攝影師Amar Taoualit表示後方白外套男子就是經紀人。（取材自Instagram）

南韓女子天團BLACKPINK 的Jennie與防彈少年團的V於去年傳出熱戀，網路上更流出多張約會照片，但2人並未認愛，近日2人都有在法國的工作行程，法國攝影師Amar Taoualit則在TikTok、Instagram上傳影片，信誓旦旦表示「我在巴黎看到Jennie與V，真的很剛好，但我只能用iPhone在很遠的地方拍」，並表示後方有保鑣，有粉絲比對照片認為白衣外套男子是經紀人，但因為2人並未露出正臉，始終引起各界議論。

在這段影片中，只見疑似為Jennie、V的2人在巴黎街頭牽手約會，男生穿著深紅色夾克、牛仔褲，女生則是簡單的白色上衣、黑褲，彼此悠閒散步，相當低調，雖然未獲證實，不過韓國網友皆認為應當就是2人，「都這樣了怎麼不乾脆公開認愛呢？」、「哇…如果去年濟州島被拍到是真的，那也快一年了呢」。