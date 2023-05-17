馬東石不停掛彩 壓力大到「圓形禿」

「犯罪都市3」即將上映。(圖：車庫提供)

南韓 男星馬東石在主演的「犯罪都市3」實現正義，他強調想在本作做些改變：「隨著『馬錫道』到首爾廣域搜查隊，新型犯罪與反派角色也登場。我想多展現全新的樣貌，若說前兩集的動作戲是一氣呵成，那這次則是更有節奏感的連擊。」

馬東石透露拍攝「犯罪都市3」時有許多煩惱和感到辛苦的情況，他表示在他小時候準備當拳擊選手時，肩膀曾不小心受過傷，因此會多注意不讓自己掛彩，但馬東石無奈表示：「即使已經很注意安全地進行拍攝了，但手指和腳趾還是很常受傷。」且他還透露：「為了拍攝拳頭停在臉前1公分距離的細節畫面，我真的費盡苦心，總是煩惱著該怎樣做才能讓動作看起來很俐落，還因此壓力大到有了圓形禿！但在看到拍攝的畫面後，覺得所有煩惱都消失了。」

此外，馬東石也透露邀請李浚赫參演「犯罪都市3」的原因，他說：「不常演反派角色的演員若改變外貌、體格、說話方式和演技，感覺會帶來一種快感，所以在選擇飾演『犯罪都市』系列的惡角的演員時，我們總會選擇很少演反派的演員。」馬東石還表示：「在邀請李浚赫飾演惡角時，原本以為他會拒絕參演，但很感謝他痛快地答應參演。」