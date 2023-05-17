金宇彬曾罹癌 新片狂抽菸 導演火速發聲

金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工。(取材自Instagram)

33歲南韓男星金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工，去年帶著電視劇「我們的藍調時光」和電影 「外星＋人」回歸，主演Netflix 影集「末日騎士」也上線。不過有觀眾發現，金宇彬在「末日騎士」中有許多抽菸片段，讓許多觀眾相當擔憂，對此，導演 趙義石也出面回應。

金宇彬在「末日騎士」中化身代號「5-8」的最強快遞員，為末日倖存人類運送氧氣，他在劇中有許多抽菸畫面，觀眾也相當擔憂會對他的健康造成影響。對此，導演趙義石表示，原作網路漫畫中「5-8」時常在抽菸，若「末日騎士」不按照原作者設定的表現看起來會很平淡，但考量到金宇彬身體狀況無法讓他在劇中抽菸，最終決定請CG組幫忙進行特效處理，將金宇彬抽菸畫面利用特效處理。

趙義石原本擔心金宇彬才剛康復，體力還沒完全恢復，結果很多動作場面，金宇彬都要求親自上陣，用替身的部分不多，趙義石說：「只要不是太難的場面，他都能消化地很好」，給金宇彬超高評價。

另外，「末日騎士」遭質疑抄襲日本動作冒險遊戲「死亡擱淺」（Death Stranding），對此，Netflix出面澄清否認，但有人也隨即提到「死亡擱淺」的預告影片早在2016年6月就已經在公開場合公開，依然質疑「末日騎士」取用「死亡擱淺」的設定。