我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

金宇彬曾罹癌 新片狂抽菸 導演火速發聲

娛樂新聞組╱綜合報導
金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工。(取材自Instagram)
金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工。(取材自Instagram)

33歲南韓男星金宇彬曾在2017年因罹患鼻咽癌停工，去年帶著電視劇「我們的藍調時光」和電影「外星＋人」回歸，主演Netflix影集「末日騎士」也上線。不過有觀眾發現，金宇彬在「末日騎士」中有許多抽菸片段，讓許多觀眾相當擔憂，對此，導演趙義石也出面回應。

金宇彬在「末日騎士」中化身代號「5-8」的最強快遞員，為末日倖存人類運送氧氣，他在劇中有許多抽菸畫面，觀眾也相當擔憂會對他的健康造成影響。對此，導演趙義石表示，原作網路漫畫中「5-8」時常在抽菸，若「末日騎士」不按照原作者設定的表現看起來會很平淡，但考量到金宇彬身體狀況無法讓他在劇中抽菸，最終決定請CG組幫忙進行特效處理，將金宇彬抽菸畫面利用特效處理。

趙義石原本擔心金宇彬才剛康復，體力還沒完全恢復，結果很多動作場面，金宇彬都要求親自上陣，用替身的部分不多，趙義石說：「只要不是太難的場面，他都能消化地很好」，給金宇彬超高評價。

另外，「末日騎士」遭質疑抄襲日本動作冒險遊戲「死亡擱淺」（Death Stranding），對此，Netflix出面澄清否認，但有人也隨即提到「死亡擱淺」的預告影片早在2016年6月就已經在公開場合公開，依然質疑「末日騎士」取用「死亡擱淺」的設定。

導演 Netflix 電影

上一則

金曲獎入圍公布 吳青峰三度挑戰歌王 徐佳瑩搶歌后

下一則

強尼戴普重返鎂光燈 坎城復出 首映場落淚

延伸閱讀

協助自殺或謀殺？結束罹癌妻命英老翁 賽普勒斯出庭

協助自殺或謀殺？結束罹癌妻命英老翁 賽普勒斯出庭
AV女優被騙砲？賣力演出抬頭驚覺「導演沒拿攝影機」

AV女優被騙砲？賣力演出抬頭驚覺「導演沒拿攝影機」
彩虹選食法 吃出免疫力 還能降低罹癌風險

彩虹選食法 吃出免疫力 還能降低罹癌風險
22歲士官撞飛3婦人釀2死 肇事後蹲地抽菸、滑手機

22歲士官撞飛3婦人釀2死 肇事後蹲地抽菸、滑手機

熱門新聞

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

2023-05-09 15:55
范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

2023-05-09 16:56
艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

2023-05-09 00:30
泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月溺斃。（取材自Instagram）

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

2023-05-11 18:08
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命