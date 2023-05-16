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新劇「有院子的家」攜手金泰希 林知衍變家暴婦

​​娛樂新聞組／綜合報導​
金泰希（左）、林知衍（右）合作戲，圖為「有院子的家」海報。（取材自推特）
金泰希（左）、林知衍（右）合作戲，圖為「有院子的家」海報。（取材自推特）

南韓女星金泰希然與「黑暗榮耀」中的霸凌惡女林知衍攜手合作，演出即將於6月上映的新劇「有院子的家」。劇中，林知衍改變了惡女「朴涎鎭」的形象，飾演一位受到家暴的婦女。

金泰希（左）、林知衍（右）合作新劇《有院子的家》。（取材自Instagram）
金泰希（左）、林知衍（右）合作新劇《有院子的家》。（取材自Instagram）

「有院子的家」是根據同名小說改編而成的驚悚懸疑家庭劇，透過「後院彷彿有著屍體的氛圍」這句謎語，引發觀眾的好奇心。

本劇講述因後院傳出了可疑氣味而相遇的珠蘭（金泰希飾）和尚恩（林知衍飾）的驚悚懸疑故事，一邊是人人都羨慕的完美家庭，一邊是被長期家暴的可憐女人。

海報上金泰希穿著粉色系浪漫洋裝，如同她角色擁有的完美家庭般，在她背後的林知衍這次反過來演一位長期被家暴的受害者，整身黑一臉精神恍惚的模樣，讓人相當好奇她會如何詮釋這個角色。

該劇由「二十五，二十一」的導演鄭志賢執導。故事講述了一位開始對幸福日常生活抱持懷疑的家庭主婦「珠蘭」和一位為了擺脫不幸生活而奮鬥的「尚恩」之間錯綜複雜的人生交錯故事。

片中，金泰希飾演過著幸福生活的「珠蘭」，但因後院散發出屍體的氛圍而導致生活陷入混亂；而飾演家暴受害者「尚恩」的林知衍，則描繪了對逃離現實的渴望。

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