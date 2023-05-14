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24歲學霸AV「痛到站不起來」無預警宣告：全面暫停工作

噓！星聞／即時報導
結城莉乃突宣布暫停所有工作。（取材自結城莉乃推特）
結城莉乃突宣布暫停所有工作。（取材自結城莉乃推特）

24歲日本AV女優結城莉乃（結城りの）畢業於日本知名大學法律系是位「學霸」，當初為了報復男友而進軍AV界，號稱擁有G奶的她出道至今累積許多粉絲，但近來她卻無預警宣布無限停止活動，原因震驚大批粉絲。

結城莉乃14日突然在推特上發文，表示自己這一年來身體陸續出現發燒症狀，今年感覺到身體異常仍照常工作，3月中旬發現身體愈來愈差，甚至連站起來都有困難，為避免在工作上造成困擾，與公司討論後決定先無限期休養。此外，她也透露自己罹患「纖維肌痛症」，在日本約有200萬人曾被診斷罹患此疾病，就連女神卡卡（Lady Gaga）也深受此病所苦。

結城莉乃更形容罹患纖維肌痛症後的症狀，「全身關節肌肉出現激烈疼痛，手指頭沒有了力氣，連寶特瓶都打不開，也無法修剪指甲」。她也坦言，一個多月以來接受檢查後才開始治療，目前已服用藥物控制但仍需要時間調整，但是一年多來的煩惱終於找出原因，讓她相當開心。

結城莉乃直言，身為AV女優需要精神與體力，敬業的她在拍攝時總是希望能拿出120%的氣勢，「在我能回到笑著做出騎乘位的自己之前，AV女優結城莉乃要休息一陣子了」。她強調，自己非引退AV界，未來仍會持續分享近況，也會考慮經營YouTuber。發文一出，引來許多網友留言替她加油打氣。

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