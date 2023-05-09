睽違六年再拍戲 「東方神起」鄭允浩熱情獲讚

南韓演員洪宗玄（左起）、李沇熹、導演李東允、演員文素利和男團「東方神起」成員鄭允浩出席新戲「較量人生」記者會。（圖：Disney+提供）

職場戀愛韓劇「較量人生」舉辦線上記者會，這也是南韓男團「東方神起」成員鄭允浩睽違六年，再以演員身分回歸，不僅「熱情」獲導演 李東允認證，也被前輩文素利稱讚。

導演李東允與演員李沇熹、文素利、洪宗玄、鄭允浩共同出席記者會，分享拍攝點滴。其中鄭允浩上一部戲劇作品已是2017年的「愛情中毒」，久違重返戲劇圈，扮演女主角公司的CEO ，是對員工相當好的主管。

李東允透露想找鄭允浩參演原因之一，就是常聽到業界說鄭允浩對每件事都充滿熱情，很想親眼確認，「實際見到面後，發現他的熱情程度真的異於常人」，尤其拍攝期還有很多音樂工作，但每次到劇組卻依舊準備充足、有活力。

劇組前輩文素利今天打趣補充，第一次開讀本會議時，鄭允浩正在日本 準備巡迴演唱會，只能透過視訊和大家見面，「我瞬間覺得他真的很像到日本出差，和職員用視訊開會的CEO」。

文素利稱讚鄭允浩很有禮貌、是劇組開心果，她更透露第一次收到對方打招呼訊息時，也覺得很新奇興奮，「哇，是『東方神起』的允浩傳訊息給我！」讓一旁的鄭允浩現場害羞地不知所措。