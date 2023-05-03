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等7年…中居正廣合體香取慎吾 問「你要死了嗎」藏洋蔥

記者梅衍儂／即時報導
中居正廣看起來氣色不錯。（取材自富士電視台）
中居正廣看起來氣色不錯。（取材自富士電視台）

前SMAP成員中居正廣去年罹患盲腸癌，宣告停工要休息一陣子，如今大半年過去，他和松本人志搭檔新節目「松本to中居」復出，首集嘉賓請來SMAP老么香取慎吾，兩人在SMAP解散7年後首次合體，讓現場觀眾深受感動哭成一團。

日本傑尼斯天團SMAP 2016年解散，當時傳出帶領SMAP的經紀人飯島三智和掌權的喜多川外甥女藤島不合已久，除了木村拓哉，稻垣吾郎、中居正廣、香取慎吾、草彅剛都想跟隨飯島離開傑尼斯，但隊長中居正廣因為在民營電視台的帶狀節目太多無法放手，最後還是選擇留在傑尼斯，稻垣吾郎、草彅剛和香取慎吾組成「嶄新地圖」加入飯島的新經紀公司。

中居正廣去年罹患盲腸癌，成了大家重拾往日情誼的契機，他表示：「生病之後，每天都有（跟香取慎吾）聯絡。」他說去年自己生病後謠言滿天飛，包括外界說他復出無望、剩下壽命不長，他沒有對外闢謠，周遭親友關心他時都很斟酌用詞，唯有香取慎吾一開口就問他「你要死掉了嗎」，而且說要立刻來見他。

香取慎吾笑說：「畢竟是一起走過來的，而且中居君有點傲嬌，就算問他還好嗎，他也只會回答沒問題沒問題就結束了。」他希望可以和中居正廣多聊一點，「所以一開始我就問他說『你要死掉了嗎』，不講到這個程度他不會回我的。」

中居正廣和香取慎吾都說，也因為生病這件事，兩人關係更好了。中居正廣在鏡頭上看起來氣色紅潤，雖然沒有清楚交代病情，但似乎比傳聞中健康，也讓粉絲放心不少。

香取慎吾一出現，現場粉絲哭成一片。（取材自富士電視台）
香取慎吾一出現，現場粉絲哭成一片。（取材自富士電視台）

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