吳建豪當Jessica面提少女時代成員 網虧：哪壺不開提哪壺

吳建豪與Jessica日前出席同一場時尚活動。（取材自GIVENCHY紀梵希微博）

韓女星Jessica（鄭秀妍）去年參加中國綜藝「乘風破浪」第三季（浪姐3），隨後又陸續參加相關綜藝，重心已轉往中國發展。最近她出席時尚 活動和近幾年也在中國發展的吳建豪同台，兩人打招呼閒聊，吳建豪則表示有共同的熟人，先是提到了Reggie，接著又說道「還有 Tiffany and 秀英」，讓Jessica則回應「Oh～」，吳建豪還補充說「我前幾年見過他們」，Jessica則簡單回了「OK」吳建豪事後分享兩人見面，背景音樂用的還是少女時代名曲「GEE」。

吳建豪分享見面合照，音樂選的還是少女時代「Gee」。（截圖自微博）

網友看了兩人互動直呼「還真是尷尬」、「社死現場」，笑稱吳建豪「帥哥哪壺不開提哪壺」，不過也有網友認為吳建豪沒關注，不知道Jessica和前隊友的關係也很正常，只是找話題寒暄罷了，還有人表示自己也是看了「浪姐」去了解後才知道發生甚麼事。

吳建豪與Jessica聊天。（取材自微博）

Jessica於2014年無預警退團，公司發聲明表示是Jessica無法同時兼顧個人品牌與團體活動，所以退團，Jessica則反控遭成員及公司要求她退團，被迫離開讓她覺得很受傷，雙方說法不同。而自此之後她與成員沒再同框，被外界認為往日情誼已不再。