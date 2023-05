吳建豪當Jessica面提少女時代成員 網虧：哪壺不開提哪壺

韓女星Jessica(鄭秀妍)去年參加中國綜藝「乘風破浪」第三季(浪姐3),隨後又陸續參加相關綜藝,重心已轉往中國發展。最近她出席時尚 活動和近幾年也在中國發展的吳建豪同台,兩人打招呼閒聊,吳建豪則表示有共同的熟人,先是提到了Reggie,接著又說道「還有 Tiffany and 秀英」,讓Jessica則回應「Oh~」,吳建豪還補充說「我前幾年見過他們」,Jessica則簡單回了「OK」吳建豪事後分享兩人見面,背景音樂用的還是少女時代名曲「GEE」。

吳建豪分享見面合照,音樂選的還是少女時代「Gee」。(截圖自微博)

網友看了兩人互動直呼「還真是尷尬」、「社死現場」,笑稱吳建豪「帥哥哪壺不開提哪壺」,不過也有網友認為吳建豪沒關注,不知道Jessica和前隊友的關係也很正常,只是找話題寒暄罷了,還有人表示自己也是看了「浪姐」去了解後才知道發生甚麼事。

吳建豪與Jessica聊天。(取材自微博)

Jessica於2014年無預警退團,公司發聲明表示是Jessica無法同時兼顧個人品牌與團體活動,所以退團,Jessica則反控遭成員及公司要求她退團,被迫離開讓她覺得很受傷,雙方說法不同。而自此之後她與成員沒再同框,被外界認為往日情誼已不再。

👤: and I also met Tiifany and Sooyoung years ago

Jess : ohh ohhh pic.twitter.com/9amoGJK2go