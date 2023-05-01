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日AV女優三上悠亞G奶罩不住 戀上男星親密照流出

記者林士傑／即時報導
Tyson Yoshi(左)很開心能跟偶像三上悠亞合作。(圖：Just Kidding Ltd.提供)
Tyson Yoshi(左)很開心能跟偶像三上悠亞合作。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

日本AV女優三上悠亞宣布將在8月30歲生日正式引退，在香港歌手Tyson Yoshi三顧茅廬提出邀請之後，點頭演出「BE MINE」MV女主角，自導自演的Tyson Yoshi享盡豔福，女友態度倒是相當大方，只跟他說「不用擔心太多 ，反正你跟她（三上悠亞）拍完MV，人家還是不會鳥你」。

Tyson Yoshi(左)跟女神三上悠亞有不少親密互動。(圖：Just Kid...
Tyson Yoshi(左)跟女神三上悠亞有不少親密互動。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

Tyson Yoshi視三上悠亞為女神，親率團隊至日本取景拍攝，自己詮釋暗戀女神的男主角，還有不少腦補談情說愛的浪漫橋段，像是緊緊擁抱、手牽手奔跑、壁咚四眼炙熱相交等等，其中一幕三上悠亞甜蜜依偎在Tyson Yoshi肩膀，冒出滿滿的粉紅泡泡。

Tyson Yoshi(左)跟女神三上悠亞有不少親密互動。(圖：Just Kid...
Tyson Yoshi(左)跟女神三上悠亞有不少親密互動。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

三上悠亞不吝展現G奶好身材，對於跟女神的「第一次」接觸，Tyson Yoshi坦言非常緊張，尤其開拍前整個人神經緊繃放不開，靠著三上悠亞帶戲進入角色當中，Tyson Yoshi表示：「很感謝她，立刻就可以進入狀態，反而是我太緊張，有點不好意思！」

三上悠亞不吝展現好身材。(圖：Just Kidding Ltd.提供)
三上悠亞不吝展現好身材。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

其實除了幻想中的浪漫情節，Tyson Yoshi同時也是微變態的瘋狂男子，偷偷蒐集三上悠亞的各種物品，最後為了守護女神慘遭變態殺手刺殺身亡，他說靈感來源是朋友曾被瘋狂粉絲騷擾3年，所以以單戀到無法自拔的變態角度創作。為了凸顯變態扭曲的愛在心中世界與現實抽離的狀態，他前往河口湖周遭的空曠處吊鋼絲拍攝「空中飛人」旋轉的特技鏡頭，搏命連轉了數十圈，他苦笑說：「好險沒有吃早餐 ，所以沒有東西可以吐出來！」

Tyson Yoshi(左)在「BE MINE」MV幻想跟三上悠亞談情說愛。(圖...
Tyson Yoshi(左)在「BE MINE」MV幻想跟三上悠亞談情說愛。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

Tyson Yoshi自導自演新歌「BE MINE」MV。(圖：Just Kid...
Tyson Yoshi自導自演新歌「BE MINE」MV。(圖：Just Kidding Ltd.提供)

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