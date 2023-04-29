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從影27年 宋慧喬首奪百想藝術大賞視后

記者陳建嘉／綜合報導
宋慧喬改變戲路後，拿下這屆百想藝術大賞視后。（歐新社）
宋慧喬改變戲路後，拿下這屆百想藝術大賞視后。（歐新社）

第59屆南韓百想藝術大賞日前登場，相較於前3年受疫情影響，今年巨星雲集，許光漢因演出「想見你」在南韓擁高人氣，特地出席與「模範計程車」男主角李帝勳合體頒發電影、電視部門導演獎，而宋慧喬從影27年，終於以「黑暗榮耀」首度拿下視后。

許光漢擔任百想藝術大賞頒獎人。（取材自TikTok）
許光漢擔任百想藝術大賞頒獎人。（取材自TikTok）

李帝勳問許光漢最近看了什麼韓劇，許光漢用韓文回答自己很喜歡「我們的藍調時光」、「我的出走日記」：「不論是劇情、拍攝、還是演員的表演都非常喜歡」，並說自己主演「關於我和鬼變成家人的那件事」將在南韓上映，「希望邀請李帝勳先生來看，有機會也可以跟李帝勳先生合作」，李帝勳直呼當然想與許光漢合作。

電影部門最佳導演由「分手的決心」朴贊郁拿下，但他因工作不克到場，女主角湯唯代他從許光漢手中接下獎座，她激動表示：「我覺得我心跳得很快，好開心」，也轉達朴贊郁的感言說「我在泰國拍攝沒辦法參加，為了得到一個美好的瞬間，很多國家的人聚在一起合作，我作為其中一員也非常自豪」。

年度夯劇「黑暗榮耀」是入圍大贏家之一，入圍視后的宋慧喬以低胸禮服登場，美麗模樣艷壓全場。

而在劇中演出反派惡女「朴涎鎮」暴紅的林知衍，因演出該劇與小5歲的李到晛交往，她上台領獎時感動逐一點名所有演員，也不避諱提到男友名字「到晛，真的很感謝你啊」，最後引用劇中經典台詞：「涎鎮的生活真的也很辛苦，涎鎮啊，帥爆了」。

IU李知恩小露香肩出席百想藝術大賞。（歐新社）
IU李知恩小露香肩出席百想藝術大賞。（歐新社）

IU李知恩、朴珍榮則分別拿下人氣獎。

南韓 導演 入圍

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