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刻意退學、未婚懷孕…廣末涼子憶失序過往 想逃離關注

娛樂新聞組／綜合報導
廣末涼子透過散文新書回應過去失序過往。（取材自Instagram）
廣末涼子透過散文新書回應過去失序過往。（取材自Instagram）

42歲的日本女星廣末涼子曾被譽為「20世紀最後的美少女」，近日透過散文新書回應過去失序過往，透露刻意未婚懷孕，就是想從經紀公司與大眾關注下逃走。

中央社報導，廣末涼子1994年奪下日本P&G廣告選拔冠軍而聲名大噪，15歲便踏入演藝圈，以學生妹短髮、俏皮小虎牙與獨一無二的透明感氣質，接連演出「鐵道員」、「將太的壽司」、「海灘男孩」、「急速追殺令」等熱門電影、電視劇，廣告更是接到手軟，被媒體稱為「日本最忙高中生」。

據報導，出道多年，廣末涼子現在已是三個小孩的媽，上過巔峰也曾跌落谷底，歷經媒體瘋狂關注抹黑、退學息影、未婚先孕等等一連串負面新聞，過了多年，她選擇在花兩年時間撰寫的散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」首度回應。

報導稱，廣末涼子在書中透露，當年在趕戲之餘，她仍努力學習，憑藉自己實力考上名門早稻田大學，卻迎來媒體惡意揣測她走後門，有上百名狗仔每天尾隨上課。她承認曾經迷惘，不懂私領域的一個選擇，為何會讓大眾如此關注，幸好當時因好友的信任與鼓勵，讓廣末涼子覺得「有人懂我就夠了」，重新專注做自己。

但廣末涼子後來因一系列與清純人設相差甚遠的失序行為，導致玉女形象崩壞，包含23歲宣布退學，未婚先孕暫離演藝圈等，各種負面消息接踵而來，當時的她都沒多做解釋。廣末涼子透露，其實這些叛逆行為都是故意為之，因為只有這樣，才能從經紀公司與大眾的關注下逃出來、喘口氣。

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