我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

南柱赫捲霸凌傳聞 YouTuber曝光對打影片提疑點

記者梅衍儂／綜合報導
南柱赫霸凌案尚未落幕。（取材自微博）
南柱赫霸凌案尚未落幕。（取材自微博）

韓星南柱赫去年6月被爆學生時期霸凌他人，經紀公司火速否認，南柱赫也於今年3月入伍。然而自稱受害者的A最近提新證據，讓事情再度沸沸揚揚。

A去年控訴讀書時期被南柱赫霸凌，當時經紀公司否認，指A說法根本不是事實，也拒絕道歉。韓媒Dispatch深入調查，走訪南柱赫學生時期的同學和師長，眾人口徑一致，表示沒有此事。

隨著南柱赫入伍，霸凌事件看似落幕，不過26日南韓YouTuber李鎮浩在最新影片中再度提出南柱赫霸凌事件的疑點，原來A在指控後有和南柱赫見面，雙方對當年的事認知有很大的出入，相談未果最終不歡而散。

A去年表示曾被迫和同學玩拳擊，當時南柱赫的同學受訪解釋並非如此，稱當時很流行摔跤，確實朋友之間會互相打鬧玩摔跤，但並非真的欺負人。

對此，李鎮浩在影片中公開了「拳擊影片」，他說：「到底是當事人自願還是被朋友強迫，就讓觀眾自由心證。」

影片中有兩位男生正在教室對打，周遭有一些同學在起鬨，李鎮浩說：「A的運動能力很差，所以飛踢時摔倒，一旁好幾個同學都在笑，問了A詳細情況，他說真的不想打，是被強迫的。」還說如果沒有表現出什麼特殊技巧，就要繼續打，直到被笑才能停止。

然而影片中並沒有拍到南柱赫的身影，李鎮浩稱影片中「可以聽到他的聲音」，不過南柱赫經紀公司則否認他在現場。

霸凌 南韓 YouTuber

上一則

鄭嘉穎寵妻狂魔 自爆在家地位「女尊男卑」

下一則

「漫長的季節」熱播 老人視角說故事

延伸閱讀

南韓男神捲霸凌還沒落幕 最新「對打影片」曝光了

南韓男神捲霸凌還沒落幕 最新「對打影片」曝光了
「玫瑰少年」葉永鋕枉死 母為性平奮鬥20年

「玫瑰少年」葉永鋕枉死 母為性平奮鬥20年
官做到哪霸凌就到哪？英國副首相遭投訴後請辭

官做到哪霸凌就到哪？英國副首相遭投訴後請辭
小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證

小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬