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裴斗娜為電影一周沒睡上陣 黑暗面折服導演

記者黃保慧／綜合報導
裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現。（圖：華映提供）
裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現。（圖：華映提供）

南韓電影「陰影下的她」改編自真實故事，由南韓知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現，讓導演都大吃一驚。

裴斗娜以獨特的演技風格，成為南韓少數成功闖進好萊塢的女性演員，在國際上邀約不斷，也是國際影視平台的寵兒，更多次和是枝裕河、華卓斯基姊妹等名導合作，星路走得獨特又耀眼。她回到南韓更接連在話題韓劇「秘密森林」、電影 「屋簷下的她」、「嬰兒轉運站」及最新作品「陰影下的她」都扮演女警，可說是警察專業戶。

但在「陰影下的她」扮演照顧生病的母親很久，因母親去世再度復職的女警，生活的辛苦讓她幾乎累到沒有氣力去關心別人，總是有氣無力的說著話，但這自殺的女高中生面對的困難，激發了女警想要追查真相的力量，裴斗娜笑說：「丁朱里導演希望這是我演戲以來最黑暗的角色。」為了呈現角色的疲憊感，在拍攝第一天，她做足了準備，竟然以一周沒睡覺的狀態現身，讓導演大吃一驚，丁朱里說：「她以那個模樣一出現，真的是讓我窒息的瞬間，太難忘了。」

裴斗娜記得2014年第一次和丁朱里導演合作電影 「屋簷下的她」，是透過電子郵件接到劇本，內容深深吸引了她，便決定不收演出酬勞，欣然接下這個新導演超低預算的處女作，她說：「導演的文筆很好，所以我決定和她一起拍戲，這回，她的文筆還是那麼好，我想把這篇好文章拍成電影，還有另一個原因是因為我當時看到這個高中生的新聞時，心中感到非常遺憾。」裴斗娜表示近年很關注青少年的議題，像是體罰或是霸凌等話題，但多年下來，問題都還是存在，「我看到這種新聞都會很生氣，但很少表達出來，這回透過演出電影可以表達出聲音和想法，我就一定會嘗試去做。」所以裴斗娜一看完劇本，立刻和導演約見面，「這是我們七年後的重逢啊。」

而丁朱里也視裴斗娜為唯一的演出人選，「女警的角色是從電影的中段出場，必須以自己的氣場來吸引觀眾，而我對裴斗娜獨樹一格的細膩情感充滿信任，相信她一定可以吸住觀眾的目光。」導演表示這次的拍攝手法是讓觀眾在電影前半就了解發生的事件，裴斗娜的出現是回顧整個故事，「如果演出的人演技不好，電影的後半部就會變得很無聊，這個女警的視線就是觀眾的視線，要讓他們能感受到真實的情感，演員必須生動的表達出憤怒、無奈的各種情緒，讓觀眾可以跟著故事投入。」

裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現。（圖：華映提供）
裴斗娜為角色竟以一周沒有睡覺的狀態出現。（圖：華映提供）

導演 電影 南韓

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