福山雅治新劇 收視贏木村拓哉

《Last Man 全盲搜查官》劇照。（取材自微博）

日本 男星福山雅治、大泉洋合演TBS電視台春季日劇 《Last Man 全盲搜查官》，近日開播的收視率超越木村拓哉主演的富士電視台「月9」劇《風間公親－教場0－》，更是今年黃金時段劇集的最佳開播紀錄。

綜合媒體報導，故事講述福山雅治飾演失明FBI 探員皆實廣見，以「交換生」方式到日本協助查案，負責接待他的是日本警方的人材交流企劃室長護道心太朗（大泉洋飾），兩人首度合作，調查連環爆炸案，讓心太朗見識到皆實的超強偵查能力。

福山雅治23日在新劇記者會上表示，拍攝現場氣氛愉快，全因大泉洋愛說笑，令他非常享受拍攝過程。福山又透露，為了演繹失明角色，他在家裡會閉上眼睛，拿白杖走路。聊到「睡覺前必做的事」，劇中飾演大泉洋侄兒的永瀨廉回答「看動畫網站」，大泉洋質疑他看的其實是色情網站，永瀨廉慌忙解釋，如果看色情網站的話會睡不著，隨即惹來全場大笑，福山笑言無論永瀨廉怎樣回應，都不及大泉洋搞笑。

另外，日本北海道函館市長選舉，尋求第四個任期的現役市長工藤秀樹落敗，由曾擔任市政府保健福祉部長的無黨派新人大泉潤勝出，他是大泉洋的兄長，亦是工藤的大學校友兼學院後輩。