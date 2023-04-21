我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

文彬驟逝震驚韓娛圈 MONSTA X弔唁

娛樂新聞組╱綜合報導
MONSTA X基現、亨願、I.M先前往文彬靈堂悼念好友，再飛美國工作。(視頻截圖)
MONSTA X基現、亨願、I.M先前往文彬靈堂悼念好友，再飛美國工作。(視頻截圖)

南韓男團ASTRO成員文彬日前驚傳驟逝，讓人錯愕哀傷，約為同期活動的男團MONSTA X部分成員現身靈堂弔唁，接著就必須飛往美國工作，讓人感嘆：太殘酷。

MONSTA X於2015年5月出道，比2016年2月出道的ASTRO早了九個月，兩團活動重疊時期碰面相熟，還曾合作舞蹈挑戰影片，MONSTA X成員民赫、周憲還曾和文彬一起出演過綜藝「認識的哥哥」，私下交情好。

據韓媒報導，MONSTA X 日前到美國參加「We Bridge 2023 Music Festival」活動，成員基現、亨願、I.M出發前先到文彬靈堂悼念好友，下午則一身黑現身機場準備飛往美國工作，面對媒體沉默低頭，難再展現以往笑容，網友直嘆現實殘酷，面對好友離世又無法暫停工作，心情一定很難受。

另據鏡周刊報導，許多南韓藝人同僚透過社群平台表達悼念，BTS隊長RM在IG上傳全黑限動，SISTAR孝琳也寫道「祈禱在那裡不再生病」的祝福。主持人張聖圭在廣播節目上忍不住淚崩，語帶哽咽說自己對這件事還沒有實感，讓聽眾也被感染鼻酸。

MONSTA X基現、亨願、I.M先前往文彬靈堂悼念好友，再飛美國工作。(視頻截...
MONSTA X基現、亨願、I.M先前往文彬靈堂悼念好友，再飛美國工作。(視頻截圖)

南韓 社群 機場

上一則

王俊凱上海酒店密會女友？素人：照片是我

下一則

張立昂「肺塌陷」2年後復工 造型大反轉

延伸閱讀

ASTRO文彬最後貼文曝光 粉絲一看痛哭：是在告別

ASTRO文彬最後貼文曝光 粉絲一看痛哭：是在告別
Astro文彬親妹 所屬女團行程暫停 2人合體舞台成絕響

Astro文彬親妹 所屬女團行程暫停 2人合體舞台成絕響
ASTRO成員文彬 媽媽生日前輕生 演唱會變出殯日

ASTRO成員文彬 媽媽生日前輕生 演唱會變出殯日
文彬驟逝車銀優急返韓 2周前求救訊息曝光

文彬驟逝車銀優急返韓 2周前求救訊息曝光

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國