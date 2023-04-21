文彬驟逝震驚韓娛圈 MONSTA X弔唁
南韓男團ASTRO成員文彬日前驚傳驟逝，讓人錯愕哀傷，約為同期活動的男團MONSTA X部分成員現身靈堂弔唁，接著就必須飛往美國工作，讓人感嘆：太殘酷。
MONSTA X於2015年5月出道，比2016年2月出道的ASTRO早了九個月，兩團活動重疊時期碰面相熟，還曾合作舞蹈挑戰影片，MONSTA X成員民赫、周憲還曾和文彬一起出演過綜藝「認識的哥哥」，私下交情好。
據韓媒報導，MONSTA X 日前到美國參加「We Bridge 2023 Music Festival」活動，成員基現、亨願、I.M出發前先到文彬靈堂悼念好友，下午則一身黑現身機場準備飛往美國工作，面對媒體沉默低頭，難再展現以往笑容，網友直嘆現實殘酷，面對好友離世又無法暫停工作，心情一定很難受。
另據鏡周刊報導，許多南韓藝人同僚透過社群平台表達悼念，BTS隊長RM在IG上傳全黑限動，SISTAR孝琳也寫道「祈禱在那裡不再生病」的祝福。主持人張聖圭在廣播節目上忍不住淚崩，語帶哽咽說自己對這件事還沒有實感，讓聽眾也被感染鼻酸。
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