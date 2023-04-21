文彬驟逝震驚韓娛圈 MONSTA X弔唁

MONSTA X基現、亨願、I.M先前往文彬靈堂悼念好友，再飛美國工作。(視頻截圖)

南韓 男團ASTRO成員文彬日前驚傳驟逝，讓人錯愕哀傷，約為同期活動的男團MONSTA X部分成員現身靈堂弔唁，接著就必須飛往美國工作，讓人感嘆：太殘酷。

MONSTA X於2015年5月出道，比2016年2月出道的ASTRO早了九個月，兩團活動重疊時期碰面相熟，還曾合作舞蹈挑戰影片，MONSTA X成員民赫、周憲還曾和文彬一起出演過綜藝「認識的哥哥」，私下交情好。

據韓媒報導，MONSTA X 日前到美國參加「We Bridge 2023 Music Festival」活動，成員基現、亨願、I.M出發前先到文彬靈堂悼念好友，下午則一身黑現身機場 準備飛往美國工作，面對媒體沉默低頭，難再展現以往笑容，網友直嘆現實殘酷，面對好友離世又無法暫停工作，心情一定很難受。