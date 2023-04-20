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老頭男優射不了 三上悠亞自曝曾片場崩潰 哭喊封殺

記者陳建嘉／即時報導
三上悠亞。 (取材自Instagram)
三上悠亞。 (取材自Instagram)

日本AV女優三上悠亞日前宣告將在8月滿30歲生日，從AV界引退，而她不當AV女優後，專心經營副業例如服飾、美妝品牌以及YouTube影片，她最近也終於殺青拍完引退作了，最近也爆料AV界秘辛，並透露曾拍一部AV影片，因老頭男優表現糟糕，「怎麼做都射不出來」，導致拍太久在片場崩潰大哭，事後該作男優及導演都被她怒封殺。

三上悠亞常拍YouTube影片自曝拍片趣事。 (取材自Instagram)
三上悠亞常拍YouTube影片自曝拍片趣事。 (取材自Instagram)

三上悠亞18日在YouTube自拍影片，被問到「最不想回想起的拍片經驗」，如今她已經沒有包袱，自爆是發生在「她以S1專屬女優的身分去Moodyz拍攝的作品」，這是她唯一一次拍片時落淚，由於對方是頗具盛名的MOODYS導演，因為未曾合作過所以不太熟悉對方作風，再加上當時還是新人女優，沒想到每一場戲都長到不像話，一場戲大約拍30到40分鐘，再長也就50分鐘左右，當時導演居然拍到1小時30分左右，再加上對手表現不佳，讓她叫苦連天，「拍這種愛愛場面不是越長越好，因為過程太漫長，男優、女優都會精神不佳」。

三上悠亞是AV天后。 (取材自Instagram)
三上悠亞是AV天后。 (取材自Instagram)

更驚人的是，這部作品原本拍到凌晨1點多才能收工，不過在拍最後一場戲時，因為跟三上悠亞對戰的男優還嚴重晚洩，連續5次都無法完成最後的場面。在片場對社長跟女經紀人崩潰大哭痛訴：「我不要拍了！我想要回家了！」女經紀人見狀也一起哭痛罵說：「悠亞也太可憐了！不可饒恕他們！」後來該導演、男優就遭三上怒封殺。台灣AV達人「一劍浣春秋」後來也透露該作品名叫「早漏イクイク敏感4SEX」，番號是MIDE-599，被封殺的男優疑似是「小沢とおる」，消息一出，讓大家都覺得相當意外。

導演 YouTube 日本

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