ASTRO成員文彬 媽媽生日前輕生 演唱會變出殯日

文彬驟逝消息震驚粉絲。（取材自Instagram）

韓團ASTRO成員文彬驚傳身亡，得年25歲。經紀公司Fantagio表示還在確認中，不過警方已對外透露他是自殺，且網友發現文彬的名字出現在首爾峨山醫院的太平間外，出殯日期是22日，而這一天是他原定要在澳門 開演唱會的日子，20日更是他媽媽的生日。

文彬19日晚間8時10分左右被經紀人發現在家中過世，經紀人立刻報警，警方表示文彬應是自殺，家屬和法醫正就是否解剖釐清死因一事討論。

文彬隨ASTRO於2016年出道，出演不少戲劇，還有固定的主持節目，和隊友產賀組成的子團也於今年1月4日發行第3張迷你專輯「INCENSE」，日前他們還宣布將於3月起舉辦巡迴見面會，文彬在演藝圈可說是十分活躍。

其實，泰國 演唱會結束後，文彬開直播和粉絲聊天，他說：「有件事我想坦白，就是我其實過得很辛苦。」他表示盡了最大努力不表現出來，但在演唱會上還是忍不住顯露端倪。

文彬驟逝讓親友和粉絲都悲痛不已，他的隊友目前都趕往弔唁，其中，摯友車銀優人正在美國，原本預計24日回韓，但聽聞惡耗已緊急於20日搭機返韓。

文彬的妹妹文秀雅正在打歌期，現在也取消了所有行程。