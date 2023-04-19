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J-hope入伍 「防彈少年」老么柾國自美回韓相送

娛樂新聞組／綜合報導
J-hope已經做好入伍準備。（取材自Instagram）
J-hope已經做好入伍準備。（取材自Instagram）

防彈少年團（BTS）第二位入伍成員J-hope已赴兵營報到，他被分發到江原道「白虎部隊」，事前自己剃好平頭，並用手寫信向粉絲們報備承諾「會健康地快去快回」。

防彈少年團邁入兵役期，繼大哥Jin率先當兵後，J-hope也面臨兵單。他們成員之間感情如同親兄弟，在美國參加切科拉音樂節的老么柾國飛奔回南韓，堅持要一起歡送哥哥入伍。

經紀公司也發出呼籲，希望粉絲不要到場，避免造成其他新兵困擾。白虎部隊不敢大意，也增派人手因應國際巨星抵達。接下來J-hope要面臨五周的新兵訓練，再正式分發到前線部隊報效國家。

中央社引述法新社報導，防彈少年團掀起歷來最強一波韓流文化，在世界各地的演場會門票全部秒殺，歌曲更是霸占各大排行榜，為南韓經濟創造數十億美元收益，在全球擁有一批暱稱為ARMY的忠實歌迷。

29歲的J-Hope在社群平台weverse和Instagram曬出自己的平頭自拍照，並向歌迷感性告白：「ARMY，我愛你們。我會平安歸來。」

帖文吸引數以千計粉絲留言，其中許多人表達對BTS暫時休團感到不捨；一名粉絲寫道：「注意安全並保持健康。ARMY會盡最大努力積極打歌並支持你熱愛和享受的事情。請代我們向Jin問好好嗎？我們會非常想念你們。」

南韓 BTS 社群

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