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「陰影下」實事改編 裴斗娜追真相 揭南韓職場剝削

記者黃保慧／綜合報導
裴斗娜飾演女警。（圖：華映提供）
裴斗娜飾演女警。（圖：華映提供）

韓國電影「陰影下的她」由南韓知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。電影在去年獲選為坎城影展一種注目單元的閉幕作品，更接連獲得超過20多個世界級影展邀請，在日前公布的韓國百想藝術大賞也獲得包括最佳影片、最佳女主角等五項大獎提名，在世界及韓國都獲得高度肯定。

「陰影下的她」改編自2017年1月發生在南韓全州的真實事件，導演丁朱里在2020年收到製作公司的邀請，但她對事件只有模糊的印象，透過時事節目，她了解「到通信公司客服中心進行現場實習，5個月後自殺的女學生事件」的始末，讓她內心忍不住有許多「為什麼」的提問，她說：「一個高中生為什麼要去那些地方工作？他們面臨不合理的要求和待遇，而且這些事情是不停的發生，沒有停止，我們必需弄清楚到底發生什麼事了。」

雖然丁朱里以8年前執導作品「道熙呀」獲得高度評價，但她也明白「陰影下的她」並不容易籌得拍攝資金，她特別帶著40頁的劇本和拍攝計畫，與製作公司討論如何能拍攝出充滿真實感的電影。她更找來在「道熙呀」合作愉快的裴斗娜扮演女警一角，丁朱里說：「裴斗娜是我心中唯一可以完成這個角色的演員。」

裴斗娜也表示對劇本一見鍾情，開心再度和丁朱里合作。而扮演悲劇女學生的人選，丁朱里原以為要從新人中進行大量的海選，沒想到在副導演介紹金施恩和她見面後，她立刻確定由金施恩扮演這重要的角色，金施恩的演藝經驗並不多，但她看了劇本後告訴導演，「希望這部電影一定要上映推出。」立刻讓導演覺得她可以勝任此角色。

金施恩飾演職場剝削受害高中生。（圖：華映提供）
金施恩飾演職場剝削受害高中生。（圖：華映提供）

導演 電影 坎城影展

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