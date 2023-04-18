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合體強尼戴普女兒 Jennie新戲坎城首映

記者陳建嘉／綜合報導
Jennie是否有望登上坎城影展紅毯，還未確定。（取材自Instagram）
Jennie是否有望登上坎城影展紅毯，還未確定。（取材自Instagram）

2023年坎城影展公布名單，其中赫見強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）、知名饒舌歌手威肯（The Weeknd）以及BLACKPINK Jennie首度演戲的美劇「偶像漩渦」（The Idol）闖入非競賽單元，並將於坎城首映。

Jennie(左)首度演戲就與強尼戴普的女兒莉莉蘿絲（中）合作。（視頻截圖）
Jennie(左)首度演戲就與強尼戴普的女兒莉莉蘿絲（中）合作。（視頻截圖）

據「韓民族日報」報導指出，YG娛樂證實有收到坎城邀約，「但是否能夠出席，尚未決定」，外界認為可能還要確定首映時程，才能得知當時Jennie是否有其他工作。

外媒也紛紛報導Jennie演出「偶像漩渦」，新劇首播還將登上坎城影展的大消息，「Deadline」更表示「雖然Jennie未決定是否參加，但以BLACKPINK成員而聞名的Jennie，會成為坎城影展是否吸引年輕Z世代的關鍵」。

據傳「偶像漩渦」會與製作團隊的前作「高校十八禁」（Euphoria）一樣，充滿情欲、浪漫風格，除了確定女主角莉莉蘿絲戴普、製作人兼男主角威肯之後，第一個確定的角色就是Jennie，即便外界對她演出的角色並不熟悉，僅知大概是莉莉蘿絲的好友，而HBO也保密到家，不過去年Jennie得知獲選，一開始表示「非常興奮」，「我一看到這個劇本，就覺得很有吸引力，很想與他們一起工作，很激動，我會努力的，希望大家能以溫柔的目光一直注視著我」

坎城影展 BLACKPINK 美劇

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