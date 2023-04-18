BLACKPINK成員Rosé 秘戀大16歲姜棟元？

BLACKPINK成員Rosé，傳出和戲劇男神姜棟元穿戴同款項鍊和外套。（取材自Instagram）

BLACKPINK的成員Rosé日前傳出和戲劇男神姜棟元秘密交往，緋聞 在南韓社群 上傳開，網友指稱他們穿戴同款項鍊和外套，懷疑是情侶款式，導致「姜棟元和Rosé戀愛中」的說法不脛而走。YG娛樂日前針對此事回應：「這是藝人的私生活領域，難以確認。」

根據「韓國經濟」報導，網路上外流的照片除了情侶款衣物、飾品外，還有Rosé和姜棟元一同參加聚會的合照，這是他們2022年參加在首爾Coex舉行的藝術展時拍下，現場還有其他朋友。即便如此，YG娛樂的回應耐人尋味，網友更加相信這對相差16歲的「前同門師兄妹」可能真的「不只是朋友」。

BLACKPINK成員Rosé，傳出和戲劇男神姜棟元穿戴同款項鍊和外套。（取材自Instagram）

而YG娛樂的回應除了被解讀成是「間接認愛」，也被粉絲批評「有講等於沒講」。YG娛樂最後在輿論壓力下，不得不二度回應，直接說明「戀情不是事實」。

YG娛樂對於網路謠言瘋傳相當無奈，原本不願意干涉藝人私生活，但卻間接助長緋聞。因此公司只好說得更明白：「今天關於Rosé戀情的報導不是事實，請不要繼續散布與事實無關的消息，謝謝。」

42歲的姜棟元在南韓與玄彬、孔劉、蘇志燮獲封為「四大公共財」，在玄彬、蘇志燮相繼閃婚死會後，姜棟元的感情生活成為女性粉絲的關注焦點。他過去曾與韓孝周、宋慧喬傳出緋聞，當時YG娛樂火速否認，對比之下粉絲才會聯想他和Rosé之間可能有超友誼關係。