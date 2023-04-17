形象重挫收入 福原愛傳將租豪宅還房貸

福原愛傳出無力負擔房貸，因此將搬離豪宅，將豪宅出租。(取材自Instagram )

福原愛 與江宏傑離婚後，與之前傳出不倫戀的「橫濱男」就同居在東京豪宅，不過如今則被爆出，福原愛因為收入驟減，無力負擔房貸，因此將搬離豪宅，將豪宅出租。

據「女性自身」報導，福原愛離婚後在東京買下約78坪、要價日幣3億元（約223.8萬美元）的豪宅，不過因為她的人氣早已不若以往，只在幾個綜藝節目上露面，而在青森大學擔任客座教授的她，目前只授課過一次。

而據大學公關人員指出客座教授是沒有固定薪資，是以實際上課的時數內容來付錢。

因此收入銳減的福原愛，可能無力負擔房貸，據當地房仲業者表示，福原愛當初購買這處3億元豪宅，就貸款 了2億元，從今年3月開始豪宅就以200萬日幣（約1.5萬美元）招租，如果房子真能租出去，房租就能減清每月還房貸的壓力。

先前「週刊現代」報導指出，福原愛參加綜藝節目遊戲時，在蒙眼猜測壽司環節中，明明是吃下竹筴魚，但是卻自信地喊出「扇貝」，誇張的答案自然引起現場笑聲連連。

當時就有工作人員表示，福原愛是想跟女子足球 員丸山桂里奈一樣，在電視上以蠢萌形象曝光。但如今形象大損，嚴重影響未來發展。