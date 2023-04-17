我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

形象重挫收入 福原愛傳將租豪宅還房貸

娛樂新聞組／綜合報導
福原愛傳出無力負擔房貸，因此將搬離豪宅，將豪宅出租。(取材自Instagram )
福原愛傳出無力負擔房貸，因此將搬離豪宅，將豪宅出租。(取材自Instagram )

福原愛與江宏傑離婚後，與之前傳出不倫戀的「橫濱男」就同居在東京豪宅，不過如今則被爆出，福原愛因為收入驟減，無力負擔房貸，因此將搬離豪宅，將豪宅出租。

據「女性自身」報導，福原愛離婚後在東京買下約78坪、要價日幣3億元（約223.8萬美元）的豪宅，不過因為她的人氣早已不若以往，只在幾個綜藝節目上露面，而在青森大學擔任客座教授的她，目前只授課過一次。

而據大學公關人員指出客座教授是沒有固定薪資，是以實際上課的時數內容來付錢。

因此收入銳減的福原愛，可能無力負擔房貸，據當地房仲業者表示，福原愛當初購買這處3億元豪宅，就貸款了2億元，從今年3月開始豪宅就以200萬日幣（約1.5萬美元）招租，如果房子真能租出去，房租就能減清每月還房貸的壓力。

先前「週刊現代」報導指出，福原愛參加綜藝節目遊戲時，在蒙眼猜測壽司環節中，明明是吃下竹筴魚，但是卻自信地喊出「扇貝」，誇張的答案自然引起現場笑聲連連。

當時就有工作人員表示，福原愛是想跟女子足球員丸山桂里奈一樣，在電視上以蠢萌形象曝光。但如今形象大損，嚴重影響未來發展。

福原愛 足球 貸款

上一則

「美國隊長」舊愛敏卡凱莉驚曝曾墮胎 拍性愛影帶

下一則

香港金像獎／鄭秀文骨感美 獲封「紅毯女王」

延伸閱讀

福原愛「收入銳減」無力負擔房貸 被爆將搬離百萬豪宅

福原愛「收入銳減」無力負擔房貸 被爆將搬離百萬豪宅
州預算住房新增計畫卡關 遭批為豪宅建商鬆綁

州預算住房新增計畫卡關 遭批為豪宅建商鬆綁
布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元
山景豪宅賣了又買 布萊德彼特交易對象竟是同一人

山景豪宅賣了又買 布萊德彼特交易對象竟是同一人

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」