李帝勳敲碗續集 「模範計程車」將拍第3季

李帝勳是全劇成功關鍵人物。（圖：翻攝自friDay影音）

2023年韓劇 收視冠軍「模範計程車2」完結篇收視率再創新高，觀眾群起要求續拍第三季，連主角李帝勳都期待。製作單位聽到廣大觀眾心聲，不到一天就宣布確定會拍第三季，要讓李帝勳和計程車隊繼續開下去。

由李帝勳、金義聖、表藝珍等人主演的熱血復仇韓劇「模範計程車」系列，故事主打以各種轟動社會之真實事件改編而成並進行「以惡制惡」之劇情，2021年播出第一季在南韓 創下單集最高16.0%、平均12.65%的收視率佳績，今年2月再推出的第二季已於日前播畢，單集收視率衝上21.0%，全季平均15.0%，不僅雙雙超越第一季紀錄，更創下南韓本年度所有迷你連續劇的最高收視率，在台灣也於獨家播出本劇的friDay影音持續稱霸平台排行榜冠軍寶座。

最終劇情裡，李帝勳、金義聖、表藝珍等「彩虹運輸」五人落入「金沙會」圈套，但他們將計就計切斷反派集團金流，並挖出辛載夏的身世之謎令其悔悟知返，最後金沙會首腦「主教」身亡、主要幹部全數「被入獄」，為事件畫下圓滿句點。

而全劇尾聲，李帝勳重新投身軍旅，試圖調查軍中黃姓女中士在投訴性暴力案後，遭受二次加害而自殺的事件，因為劇情結尾明顯暗示故事尚未完結，粉絲們第一時間就敲碗許願劇組趕快再推第三季。

李帝勳表示，希望能和彩虹運輸的家人們一起寫下另一段故事，希望能製作第三季，並感性盼所有人再相見那天前，都不要生病、受傷。表藝珍則期待「模範計程車2」能與大眾再次相見，張赫鎮也許願盼製作第三季，辛載夏則感謝觀眾對本劇和自己角色的喜愛。

此外，繼南宮珉後，金素妍、文彩元也相繼客串，前者飾演彩虹運輸「1號司機」的角色，駕駛模範計程車手持長槍帥氣登場即時營救主角群；後者則以2月剛播畢的「權貴復仇」軍事法務官角色，在部隊營區與李帝勳相遇，讓南韓粉絲相當驚喜。